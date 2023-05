En Tlaxcala pagarás hasta 20 mil pesos por fumar en lugares prohibidos

En Tlaxcala si fumas en aquellos lugares prohibidos por la ley local, o como dueño de un establecimiento permites que lo hagan, podrías ser multado con hasta 20 mil pesos.

Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, El Sol de Tlaxcala te explica cuáles son los sitios de la entidad en donde debes evitar pipar para no ser sancionado.

De acuerdo con la Ley de Protección para los No Fumadores en el Estado de Tlaxcala, promulgada en 2008, en todos los locales cerrados y establecimientos de venta de alimentos o bebidas deberán tener un espacio reservado para la protección de los no fumadores, con señalamientos que tengan la leyenda "No fumar".

Sin embargo, hay sitios donde queda estrictamente prohibido fumar como cines, teatros, auditorios cerrados, salones de baile, centros de atención a la salud, salas de espera, bibliotecas y cualquier lugar cerrado público.

Así también en todas las instituciones educativas, en los vehículos de servicio público, en las oficinas públicas o privadas con atención directa a personas, en tiendas de autoservicio, bancos y oficinas financieras, industriales, comerciales o de servicios.

También en establecimientos y locales cerrados, empresas, industrias, elevadores de cualquier edificación, unidades destinadas al cuidado y atención de niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad; en lugares cerrados de las instalaciones deportivas, y en vehículos de transporte escolar o de personal.

LAS MULTAS EN TLAXCALA

Serán sancionadas con hasta con 620 pesos quienes fumen en los lugares que prohíbe la ley, y con hasta 20 mil 700 pesos a los propietarios o responsables de los locales o establecimientos que no acaten la norma.

Además, pagarán hasta 16 mil 500 pesos los propietarios o responsables del transporte público de pasajeros que no observen lo anterior.

Empero, si el infractor es jornalero, obrero o trabajador, la multa no será mayor al importe de su jornal o salario de un día.

Y en el caso de no asalariados la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

LOS OBJETIVOS DE LA PROHIBICIÓN

La prohibición de fumar en Tlaxcala tiene como fin conseguir que las personas abandonen el tabaquismo, reducir los riesgos y daños causados por el consumo y la exposición a su humo, y abatir los padecimientos asociados a ello.

También busca atender y rehabilitar a quienes fuman o tengan alguna enfermedad atribuible a ese consumo, e incrementar el grado de bienestar físico, mental y social del fumador, de su familia y de sus compañeros de trabajo.