Fomentan que no se exhiban cigarrillos en puntos de venta

Con el nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco vigente en el país, en Tlaxcala la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado (Coeprist), fomenta en los comercios que no se exhiban los productos como cigarros, tanto sueltos como en caja, además de vapeadores.

Local Ajustan comercios la forma de vender tabaco

Según datos oficiales, el 14.2 % de la población tlaxcalteca mayor de 20 años fuma, mientras que en menores de edad el porcentaje es de 4.9 %.

En la entidad los pequeños comercios, ambulantes y tiendas de abarrotes todavía se resisten a ocultar los productos del tabaco; además de que los fumadores tampoco han dejado de fumar en la calle y en las paradas de transporte público, de acuerdo con lo observado por este Diario.

Tras asegurar que realizan visitas donde explican los principales objetivos de la Ley General para el Control del Tabaco, Mónica Jazmín Jiménez Gutiérrez, recientemente nombrada titular de la institución, confirmó que a partir del 15 de marzo ejecutarán una ronda de verificaciones, donde harán sanciones económicas a los comercios que incumplan con la normativa.

Explicó que por medio de las tres gerencias de la Coeprist ubicadas en Apizaco, Tlaxcala y Huamantla, el personal verificador acudirá a los comercios, tanto tiendas, supermercados y centros comerciales a inspeccionar que no se venda el tabaco exhibido, por el contrario, esté oculto, pero cuenten con la lista de marcas y precios.

Ahorita nos estamos enfocando en el fomento de espacios libres de tabaco, después empezaremos con las verificaciones completamente. No solo es el tabaco como cigarro, también los vapeadores, no se puede vapear en los lugares prohibidos. En las visitas les explicamos lo del tabaco y por qué salió el decreto, que protege a los no fumadores

Tras exhortar a la población fumadora a hacerlo solo en los lugares permitidos, así como adaptarse al nuevo reglamento, la funcionaria estatal refirió que verificarán a los establecimientos de alimentos, porque los clientes no deben fumar en espacios cerrados; situación que les daría oportunidad para ser espacios 100 % libres de humo de tabaco en favor de la población que no fuma.

