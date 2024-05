Divisionismo empaña festejo del “7 de Mayo”; se mantiene conflicto por la dirigencia del sindicato

El conflicto interno de agremiados al “7 de Mayo” no cesa. El marcado divisionismo entre grupos de la organización sindical empañó el festejo por el 68 aniversario de su fundación, que terminó en jaloneos, golpes e insultos.

La rifa en beneficio de los trabajadores del Sindicato de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Desconcentrados del Estado 7 de Mayo no terminó como se esperaba, pues al menos el 50 % no pudo participar por la confrontación que se vivió este tres de mayo.

A pesar de que la celebración en honor a los burócratas fue adelantada para evitar conflictos, las rencillas entre el grupo de Karina Erazo Rodríguez y el que encabeza Enrique Escobar Cortéz y Edgar Tlapale, dejó un mal sabor de boca entre sus integrantes.

Los golpes, empujones, gritos y reproches evidenciaron que el conflicto interno sigue latente y no da señales de que se supere pronto, a pesar de que el 29 de diciembre pasado Karina Erazo Rodríguez recibió la toma de nota para ser reconocida como secretaria general de los burócratas.

El acto cívico programado para la mañana de este viernes en el Centro de Convenciones fue estropeado luego de que el grupo de Enrique Escobar Cortés intentó ingresar por la fuerza ante el impedimento que hubo de sus compañeros por identificarlos como grupo disidente.

Por más de una hora hubo una acalorada discusión entre los sindicalizados del “7 de Mayo”; prácticamente se enfrentaron verbalmente los grupos de Karina Erazo y Enrique Escobar. El resultado: no hubo acceso para el resto de los burócratas al Centro de Convenciones, muchos con el propósito de participar en la rifa de regalos y ganarse uno de los cinco autos sorteados.

“Fuera los Tlapale y Escobar”, “Fuera los Erazo”, “Dejen pasar”, fueron las consignas que se escucharon una y otra vez afuera del Centro de Convenciones; incluso hubo pancartas de burócratas que reprocharon la imposición.

Los trabajadores que apoyan a Erazo Rodríguez argumentaron que impidieron el paso con la finalidad de no causar problemas mayores; otros dijeron que no merecían ingresar porque no cuidaron de la base, también hubo quienes dijeron que eran compañeros y debían participar al traer invitación, pase y boleto para la rifa.

LA DEMANDA

En tanto, Enrique Escobar reprochó que el incremento salarial establecido en el contrato colectivo de trabajo 2024 fue menor comparado con 2021 que fue de 11 % directo al salario, lo que lastima los bolsillos de los agremiados y pone en duda la actuación del Comité Ejecutivo.

Remarcó que junto con quienes integraron su planilla se presentaron con la finalidad de hacer un pronunciamiento contra las acciones del Comité Ejecutivo y reprobar una vez más la toma de nota entregada por el TCyA en diciembre de 2023.

Seguiremos en ser respetuosos, pero enérgicos en pedir lo que nos corresponde como trabajadores del 7 de Mayo. Exigir que nos respeten ese convenio y el gasto médico no puede ser con los módulos médicos, es una parte, una opción, pero no nos puede obligar a ir, atajó.

LAS ACTIVIDADES AL INTERIOR DEL CENTRO DE CONVENCIONES

En tanto, este Diario confirmó que al interior del Centro de Convenciones los integrantes del Comité Ejecutivo del sindicato “7 de Mayo” llevaron a cabo la rifa, al asistir un promedio del 50 % de los trabajadores.

Karina Erazo no se presentó en la entrada del lugar para dar su punto de vista a los enfrentamientos ocurridos afuera, ni concedió entrevistas a los reporteros.

En los festejos del gremio hubo una comida que tuvo lugar en el auditorio municipal de Contla de Juan Cuamatzi.