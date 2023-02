[Actualización] Se quedan burócratas sin dirigencia sindical

Por tiempo indefinido, los burócratas agremiados al Sindicato de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado “7 de Mayo” permanecerán en una aparente indefensión, al todavía no tener una representación legal.

Local Niega Tribunal toma de nota a grupos que buscaban dirigencia del "7 de Mayo"

Y es que el pasado jueves el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA) de Tlaxcala, determinó negar la toma de nota a las dos solicitudes hechas para integrar el Comité Ejecutivo del sindicato, una por parte de Karina Erazo y otra a cargo de Enrique Escobar.

Te puede interesar: ➡️ [Video] Nada para nadie en el “7 de Mayo”; continúan burócratas sin dirigencia

Tras analizar la documentación de las dos asambleas realizadas para elegir la dirigencia del “7 de Mayo”, el órgano autónomo resolvió que no cumplieron con sus propios estatutos durante sus respectivos procesos, por lo que el “7 de Mayo” queda acéfalo indeterminadamente.

Municipios [Actualización] Consuma Cabildo de Chiautempan reestructuración de plantilla laboral

Con ello, quedaron sin validez el Congreso Extraordinario de diciembre, en el cual resultó ganador Enrique Escobar (en septiembre de 2022 ya le habían negado una toma de nota), y la Asamblea Extraordinaria también de diciembre (tres meses antes fue reventada de forma violenta) que eligió como líder a Karina Erazo.

Con esa resolución jurídica también termina el trabajo del TCyA respecto de esas dos solicitudes y procesos, aunque si las agrupaciones consideran que la determinación fue incorrecta pueden acudir a instancias federales donde esa decisión podrá ser confirmada o revocada.

Continúa leyendo: ➡️ En el Sindicato "7 de Mayo" apresuran trámite para toma de nota

En caso de no haber un proceso correcto para nombrar una dirigencia sindical, el próximo nueve de marzo el “7 de Mayo” cumplirá 10 meses sin representación legal, pues fue el nueve de mayo de 2022 cuando el TCyA resolvió destituir a Edgar Tlapale Ramírez de la Secretaría General de esa organización.

QUEDA EN LA INDEFENSIÓN

Desde hace casi ocho meses el sindicato “7 de Mayo” está en la indefensión, pues si bien quienes buscan asumir la dirigencia brindan apoyo a los trabajadores en ciertos trámites administrativos, legalmente no hay quien los represente y los defienda.

Más información: ➡️ Destituye Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala a líder de burócratas del Sindicato "7 de Mayo"

Local Sindicalizados de Chiautempan protestan frente a sede de la Presidencia Municipal

Al no tener un líder sindical, los trabajadores no tienen tampoco una representación legal, por lo que para defenderse de posibles actuaciones arbitrarias de sus patrones optan por agruparse como base trabajadora para exigir que sean respetados sus derechos laborales.

De acuerdo con Roberto Castillo, agremiado del “7 de Mayo”, no tener dirigencia sindical perjudica gravemente a los trabajadores porque no hay quién defienda sus derechos y, por ejemplo, no pueden manifestarse, no pueden iniciar una huelga, pueden ser cambiados de sede y centro de trabajo sin previa conciliación, y lo más delicado es que pueden ser despedidos injustificadamente, como ya ha sucedido.

Los trabajadores quedan vulnerables a la decisión de las autoridades, y aunque pueden iniciar un juicio para que sus derechos sean respetados y sean reinstalados en sus puestos, en tanto hay una resolución se quedan sin trabajo, reprochó.

Local Demandan apresurar la entrega de toma de nota del sindicato "7 de Mayo"

No dejes de leer: ➡️ Emite base trabajadora convocatoria de renovación del Sindicato “7 de Mayo

Aclaró que los delegados municipales todavía conservan sus nombramientos ya que ellos no necesitan una toma de nota para ocupar ese encargo, pues son elegidos un mes después de que un Comité Ejecutivo consigue la representatividad, y continúan al frente de los Comités Seccionales hasta que sean reemplazados.

Pero pese a que sus nombramientos están vigentes, los alcaldes han querido desconocer a los delegados con el argumento de que no existe una dirigencia sindical, ni una toma de nota, reprobó.

LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD

Lee también: ➡️ Celebran elección en sindicato “7 de Mayo”

Local Viernes de manifestaciones en la capital tlaxcalteca

El pasado jueves 23 de febrero el TCyA determinó de forma unánime y con base en jurisprudencias negar la toma de nota para la dirigencia del sindicato a las dos agrupaciones que lo solicitaron.

En el caso de la elección de Karina Erazo Gutiérrez, el Tribunal indicó que en diciembre pasado cuando retomaron la Asamblea Extraordinaria (la que el 23 de septiembre de 2022 fue reventada de forma violenta) no fue verificado el quorum legal, pues si bien en el inicio del proceso sí lo realizó, en la continuación para el proceso de votación omitieron hacerlo.

Con relación a la petición de Enrique Escobar Cortez, la toma de nota no le fue concedida ya que en un mismo Congreso eligieron a sus dos órganos de gobierno más importantes (los comités Ejecutivo y de Vigilancia), además de que no cumplieron con la publicidad de la convocatoria ni con los tiempos que establecen sus estatutos para que los agremiados interesados en participar pudieran registrar sus planillas.

Entérate: ➡️ Registran una planilla para renovación en Sindicato “7 de Mayo”

También le fue señalado que la convocatoria de elección fue emitida por mil 769 afiliados, lo que no representa las dos terceras partes de la totalidad de la base sindical que ellos mismos señalaron, eso además de que la Asamblea Extraordinaria no fue desahogada conforme al orden del día establecido en la convocatoria respectiva.

Local Atiende Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala a grupo de sindicalizados del 7 de mayo

EL PROCESO TENDRÁ QUE SER REPUESTO

Tras la resolución del TCyA, por tercera vez en menos de ocho meses, la renovación del Sindicato “7 de Mayo” iniciará desde cero.

Entérate: ➡️

Y es que luego de la revocación del nombramiento de Edgar Tlapale como líder del sindicato, en mayo del año pasado, un grupo afín a él emprendió un proceso para elegir a los integrantes del Comité Ejecutivo y en un Congreso Extraordinario celebrado en mayo de ese año Enrique Escobar Cortez fue electo líder.

Sin embargo, en septiembre el TCyA negó la toma de nota solicitada por Enrique Escobar Cortez para estar al frente del sindicato, por lo que el proceso de renovación de la dirigencia, por segunda ocasión, tuvo que iniciar desde cero.

Ahora, por tercera vez los burócratas del “7 de Mayo” deberán emitir una nueva convocatoria para la elección del Comité Ejecutivo, y para ello están obligados a apegarse a lo que señala la ley federal o el contenido de sus estatutos, para que sea emitida por el 33 % o por las dos terceras partes del total de los trabajadores. También deben establecer fechas de registro para tres planillas y 30 días de proselitismo.

Local Grupo de Enrique Escobar remite a tribunal laboral documentación de su elección

Lee más: ➡️ Niegan toma de nota a Enrique Escobar en Sindicato "7 de mayo"

Luego, durante una Asamblea General serán votadas las planillas registradas y quien resulte vencedor solicitará su toma de nota al TCyA, y en caso de que haya cumplido con todos los requisitos señalados en sus estatutos asumirá la dirigencia estatal.

NÚMERO DE AFILIADOS AL SINDICATO “7 de mayo”

La última actualización del padrón de afiliados registrado por el sindicato data de 2019, cuando Edgar Tlapale Ramírez estaba en la dirigencia y es de dos mil 853 agremiados.

Más detalles: ➡️ Edgar Tlapale ya no es líder del Sindicato “7 de Mayo”: Tribunal de Conciliación y Arbitraje

Y determinar el número exacto de trabajadores e informarlo al Tribunal es una competencia y obligación legal de la dirigencia del sindicato, que es quien conoce posibles altas y bajas de agremiados.

Desde hace casi ocho meses el sindicato “7 de Mayo” está en la indefensión, pues si bien quienes buscan asumir la dirigencia brindan apoyo a los trabajadores en ciertos trámites administrativos, legalmente no hay quien los represente y los defienda.

El TCyA resolvió que no cumplieron con sus propios estatutos durante sus respectivos procesos, por lo que el “7 de Mayo” queda acéfalo indeterminadamente.