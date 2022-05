Registran una planilla para renovación en Sindicato “7 de Mayo”

Para la renovación del Comité Ejecutivo y de Vigilancia del Sindicato de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado “7 de Mayo”, quedó registrada una sola planilla que contenderá este miércoles 25, tras la emisión de la convocatoria.

Local Emite base trabajadora convocatoria de renovación del Sindicato “7 de Mayo

La sede de la inscripción fue las oficinas sindicales ubicadas en el Bulevar Guillermo Valle, de 16:00 a 20:00 horas de este lunes 23 de mayo, según quedó establecido en la convocatoria acordada el pasado 20 de mayo en el municipio de Apizaco, para la elección del Comité Ejecutivo para el periodo del 25 de mayo de 2022 al primer viernes de abril de 2026, mientras que el Comité de Vigilancia estará en funciones del 25 de mayo de 2022 al primer viernes de octubre de 2025.

Entérate: ➡️ Imparable, alza de precios en canasta básica; Tlaxcala ocupa el cuarto lugar nacional

El único registro fue el de la Planilla Verde encabezada por Enrique Escobar Cortés para el Comité Ejecutivo, y para el de Vigilancia, Sandra Ríos. Ambas propuestas cumplieron con los requisitos de la convocatoria.

La Planilla Verde cumplió con los requisitos de la convocatora para la renovación del Sindicato "7 de Mayo" / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

Gobierno escucha, la base determina”, “La base unida, jamás será vencida”, “Hay infiltrados en el gobierno que quieren apoderarse del Sindicato, sabemos de sus intereses personales,fueron las palabras que pronunciaron los burócratas que se dieron cita al registro.

Lee también: ➡️ Días con nubosidad y lluvias para Tlaxcala

Acompañado de cientos de simpatizantes, el contendiente Enrique Escobar reconoció que necesitan de un nuevo representante sindical para poner orden en su gremio, de ahí que pidió a sus seguidores estar en pie de lucha para conservar sus conquistas sindicales.

Local Estancada elección en el “7 de Mayo”; anulan Comité de Vigilancia

Dijo que el “7 de Mayo” es un sindicato democrático, no le cierran las puertas a nadie. Este proceso ya se alargó, llevamos más de una semana, pero creo que es lo mejor para que ya no tengamos ninguna dificultad con el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que no quede duda, el pasado viernes más de dos mil compañeros estuvimos de acuerdo en que se hiciera este proceso.

No te pierdas: ➡️ Tlaxcala es la segunda entidad más pacífica del país: Índice de Paz México

En el uso de la voz, la candidata a dirigir el Comité de Vigilancia, Sandra Ríos, sostuvo que necesitan estar unidos para la renovación del gremio, de tal manera que justicia, progreso y unidad son palabras claves para su autonomía sindical.

Argumentó que tras la cancelación de las tomas de toma, los burócratas se están presentando a trabajar a los Poderes y municipios para cumplir con la normatividad, por lo que no van a permitir que manos externas quieran intervenir en la autonomía de su sindicato, ya que en los últimos años lograron aumentos de 7, 10 y 12 %. Las prestaciones más importantes son sueldo base, sueldo base complementario, quinquenio y canasta básica.

Continúa leyendo: ➡️ Sistema Anticorrupción integrará catálogo de servicios en municipios de Tlaxcala

Al presentarse en las instalaciones, Edgar Tlapale Ramírez, exsecretario general, declaró que la renovación de la dirigencia del Sindicato “7 de Mayo” no debe darse entre violencia ni presiones. “Se acabaron los conflictos donde las asambleas terminaban en un ring, eso ya terminó”.

Admitió que con el conflicto en el gremio hay pendientes que los afectan, como la retención de gastos médicos, emplazamientos a huelga, revisión de contratos colectivos, comparecencia en juicios de municipios, reinstalaciones que falta concretar. Dijo que tan solo el ayuntamiento de Chiautempan presentó una demanda para disolver el contrato colectivo que se firmó el año pasado con Héctor Domínguez.

No dejes de leer: ➡️ Garantiza gobierno del estado el bienestar animal

Agregó que la familia Erazo Rodríguez es un grupo disidente que presume de tener al gobierno de su lado.

ANTECEDENTE

Local Edgar Tlapale ya no es líder del Sindicato “7 de Mayo”: Tribunal de Conciliación y Arbitraje

En la sesión extraordinaria del pasado lunes nueve de mayo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala (TCyA) discutió el juicio laboral 59/2021-C, y por mayoría de votos declaró procedente la cancelación de la toma de nota del 13 de febrero de 2020 y la ampliación o extensión del periodo de gestión del actual Comité Ejecutivo 2020-2026.

Más información: ➡️Faltan acciones contra la violencia en UATx: Alda Facio Montejo

En 2020, Edgar Tlapale fue reelecto para un periodo de seis años más, pero el TCyA en el juicio laboral 59/2021-C, acordó procedente la cancelación de la toma de nota del 13 de febrero de 2020. Posteriormente, el TCyA quitó la toma de nota al Comité de Vigilancia.

3,200 agremiados tiene el Sindicato “7 de Mayo”

Te puede interesar: ➡️ Registra el Tribunal Superior de Justicia del Estado 58 quejas contra jueces