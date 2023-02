Agremiados al Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado "7 de Mayo", se declararon en plantón al exterior de las oficinas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA), quienes advierten que no se retirarán hasta que les sea entregada la Toma de Nota.

Local Agremiados del "7 de Mayo" se declaran en plantón frente a oficinas del TCyA

Al grito de: "¡Karina, entiende, la base no te quiere!", los sindicalizados exigieron la entrega de Toma de Nota a favor de Enrique Escobar Cortés, documento que da certeza de la representación sindical, pues desde mayo de 2022 la organización gremial se encuentra sin titularidad del Comité Ejecutivo y de Vigilancia.

Lee también: ➡️ Burócratas dan su respaldo a Enrique Escobar

Tras irrumpir en las oficinas del TCyA y no obtener una respuesta positiva a sus demandas y múltiples reproches por que a la fecha no exista un resolutivo para la entrega del documento, cientos de burócratas que apoyan a Escobar Cortés, determinaron mantenerse en plantón al exterior del Tribunal, ubicado en avenida Vicente Guerrero, entre las calles 20 de Noviembre y Porfirio Díaz.

Local Grupo de Enrique Escobar remite a tribunal laboral documentación de su elección

No sin antes reprochar a Miguel Ángel Tlapale Hernández, que a la fecha no exista un dictamen sobre la legitimidad de la dirigencia estatal del "7 de Mayo", los mismos trabajadores criticaron que no respete la organización.

Los detalles: ➡️ [Video] Nada para nadie en el “7 de Mayo”; continúan burócratas sin dirigencia

DEMANDAN APOYO A SEGOB FEDERAL

Por la mañana, una comisión encabezada por Luis Miguel Ordóñez, entregó al titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, un oficio solicitando su intervención para la liberación de la Toma de Nota.

Local Eligen dos líderes en el “7 de Mayo”; encabezan Karina Erazo y Enrique Escobar

No dejes de leer: ➡️ Se declaran Karina Erazo y Enrique Escobar nuevos dirigentes del "7 de Mayo"

Los burócratas aprovecharon la gira de trabajo del funcionario federal por Tlaxcala para solicitar que "como representante de una institución encargada velar por la estabilidad y paz social, se cumpla con el Estado de Derecho para que exista gobernabilidad".

Demandaron que se respete la autonomía del sindicato y sea validada la Asamblea Extraordinaria con carácter de Congreso, celebrada el pasado 9 de diciembre de 2022, en el Auditorios "Emilio Sánchez Piedras" de Apizaco.

Entérate: ➡️ En el Sindicato "7 de Mayo" apresuran trámite para toma de nota

En respuesta, Adán Augusto López les pidió ser pacientes y se comprometió a analizar el tema con la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros, para contextualizarse más y estar en condiciones de intervenir, sin violentar la autonomía y el Estado de Derecho.