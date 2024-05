Llegará la Unidad Médica Móvil a Guadalupe Ixcotla, Chiautempan; la cita es el 6 de mayo

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), en coordinación con el Sistema Estatal DIF, invita a la Jornada de Salud en la comunidad de Guadalupe Ixcotla, municipio de Chiautempan.

La Unidad Médica Móvil llegará el próximo 06 de mayo de 09:00 a 14:00 horas, en calle Isidro Durán número 17 de la localidad, para dotar de servicios de atención médica a la población que lo requiera.

Los interesados podrán solicitar servicios de consulta en medicina general, valoración de servicios de optometría, consulta y atención odontológica, así como, consulta y valoración nutricional, somatometrías, detención de enfermedades crónico degenerativas, tomas de signos vitales y tomas de Papanicolaou (llevar CURP).

El ayuntamiento de Chiautempan hace un atento llamado a la ciudadanía a acudir a la unidad médica, con el objetivo de cuidar y prevenir alguna posible enfermedad o malestar.

REQUISITOS PARA TOMA DE PAPANICOLAOU

Pueden asistir a partir de los 21 años o 3 años después del inicio de vida sexual; no haber realizado duchas vaginales 24 horas previas del estudio; no haber tenido relaciones sexuales al menos 48 o 72 horas antes; no estar menstruando; no tener infecciones vaginales agudas; no aplicar medicamento vaginal ocho días previos al examen; baño del día, ropa cómoda y presentar copia de INE y CURP.