Gobierno estatal hará frente al tabaquismo

Al precisar que uno de cada 10 tlaxcaltecas es fumador, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros reafirmó el compromiso de su administración por hacer frente a este problema de salud, que incluye la dependencia a la nicotina y el síndrome de abstinencia provocado por su ausencia y cuidar de quienes no consumen cigarros.

En Tlaxcala una de cada 10 personas fuma tabaco

En el marco del Día Mundial sin Tabaco, la jefa del Poder Ejecutivo entregó 11 reconocimientos a instituciones por tener espacios 100 % libres de humo de tabaco.

Se trata de:

Palacio de Gobierno,

Delegación del Bienestar,

Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social,

Sección 30 del Sindicato del Seguro Social en Tlaxcala,

Sistema Colegio de Bachilleres,

Plantel 8 de Ixtacuixtla,

Presidencia municipal de Lázaro Cárdenas

Presidencia municipal de Tzompantepec;

Exhacienda San Andrés Buenavista

Tejocote Parque Acuático,

Delegación del Institutito de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.





Para certificarse cumplieron con recibir capacitación relacionada al daño del humo de tabaco, constituyeron un comité que apoya las actividades de protección a la salud de los no fumadores y colocaron letreros y ceniceros en sus accesos a la calles.

En el acto celebrado en Palacio de Gobierno, Lorena Cuéllar reconoció que es urgente atender el tabaquismo, pues uno de cada 10 tlaxcaltecas fuma, de estos se estiman que morirán por alguna causa asociada al tabaco. Mientras que en el mundo es más del doble de los muertos por Covid-19. Tan solo las estimaciones para tratar el problema cuesta más del 100 % de lo pagan las tabaqueras de impuestos.

Acompañada de funcionarios, la gobernadora subrayó que el fumar implica una carga económica, ya que el costo de una cajetilla de cigarros es de 50 pesos en promedio. Por ello, invitó a la reflexión para hacer conciencia de la conveniencia de dejar el tabaco.

En su discurso, defendió que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social que tiene como eje el respeto a los derechos humanos, por lo que tratar una adicción como el tabaco, es complejo porque entran en juego los derechos vinculados a la libertad personal y no discriminación, pero pueden afectar a terceras personas.

Desde el punto de vista de nuestra responsabilidad como estado, tenemos la obligación de salvaguardar y promover el derecho a la vida y a la protección de la salud de nuestra población y proteger de estos vicios a grupos como niños y adolescentes,aseveró. Además, Lorena Cuéllar adelantó que avanzarán en los trabajos para que las dependencias eliminen al 100 % el humo del tabaco.

Antes, en su participación Cristal Corona Sánchez, directora de Fomento Sanitario de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (Coeprist), reiteró que la promoción de espacios libres de humo de tabaco es parte de sus obligaciones pues en Tlaxcala más del 14 % de la población de 20 años en adelante fuma, es decir más de 140 mil personas.

Dijo que según la Organización Mundial de Salud, la mitad de los fumadores morirá por causas relacionadas con el humo de tabaco en los siguientes años. Haciendo estos cálculos alrededor de mil 700 personas por año en promedio en Tlaxcala morirán en los siguientes 40 años.

Expuso que el 15% de los afectados jamás tocó un cigarro, fueron fumadores pasivos. El humo de tabaco contiene alrededor de siete mil sustancias diferentes y en su mayoría tóxicas para el ser humano, dentro de ellas el alquitrán, metales pesados como arsénico, plomo, mercurio y la nicotina que genera la adicción.

Mientras que los vapeadores contienen humectantes que al calentarse dan origen a sustancias cancerígenas.

“La importancia de espacios de los espacios 100% libres de humo de tabaco, de vapor es en función de que el ser humano es libre, la libertad tiene un límite, no dañar a terceros, la intensión no es ir en contra del fumador, sino de proteger a los no fumadores, que somos mayoría”.

Finalmente, el comisionado de la Coeprist, Francisco Jiménez Campos, reconoció el esfuerzo de las dependencias estatales, municipales y de la Iniciativa Privada por certificarse como espacios libres de humo de tabaco.

La gobernadora Lorena Cuéllar adelantó que avanzarán en los trabajos para que las dependencias eliminen al 100 % el humo del tabaco.

