Estudiantes de la UPTx emprenden proyecto para recolectar y reciclar colillas de cigarro

Coloridos, económicos y amigables con el medioambiente son los contenedores de colillas de cigarros que colocaron estudiantes de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) e integrantes de colectivos en comercios de diversos municipios de Tlaxcala.

Con tubos de PVC, que son coloreados y diseñados de acuerdo con la creatividad de los estudiantes, fueron habilitados los recipientes que buscan evitar que el residuo del tabaco contamine el suelo y agua, de ahí que también los colocaron en paradas del transporte público e inmediaciones de parques y de la UPTx.

Hasta el momento, los contenedores se encuentran en negocios de Zacatelco, sobre el andador que dirige a la institución educativa; en un bar, frente al andador turístico y en el parque de Tlaxco; así como en un billar situado cerca del Instituto Tecnológico Nacional de México campus Apizaco.

En próximos días, los contenedores llegarán a un comercio de cerveza en Tizatlán, municipio de Tlaxcala.

Al respecto, Hilda Margarita Cuamatzi, líder estatal de World Cleanup day México y Let do it México, explicó que en la iniciativa participa los colectivos Toktli Educación Ambiental y Kybernus Tlaxcalaco, además de 60 estudiantes de octavo cuatrimestre de la Ingeniería de Biotecnología de la UPTx, quienes también emprendieron una campaña para recolectar colillas de cigarros en espacios públicos.

Reveló que en solo una hora, en la zona cercana a la universidad, recolectaron más de nueve mil colillas, una cantidad que resulta alarmante por la elevada contaminación que implica, de ahí que surgió la idea de colocar contenedores en los comercios de las inmediaciones.

Detalló que la estrategia ¡Apaga la contaminación y enciende el arte!, también tiene la finalidad de lograr que los fumadores apaguen su cigarro antes de entrar a un lugar cerrado y no tiren el residuo en la vía pública o áreas verdes, al contar con espacios destinados para su disposición final.

Explicó que la cantidad recabada será reciclada. Incluso, el pasado 14 de febrero entregaron alrededor de 222 kilogramos de los residuos a una empresa de Jalisco encargada de procesar las colillas para transformarlas en acetato de celulosa y darles un segundo uso.

Agregó que dicha empresa les entregó 10 pacas de acetato de celulosa virgen, el cual será distribuido en instituciones educativas para que los alumnos los empleen en sus proyectos escolares.

