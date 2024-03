Abarrotan familias el centro de esparcimiento La Cueva, en Apetatitlán

Familias tlaxcaltecas abarrotaron este Sábado Santo el espacio natural de esparcimiento La Cueva, ubicada en San Pablo Apetatitlán, donde aprovecharon darse un chapuzón en los riachuelos dentro de un ambiente de sana convivencia.

Desde las 8:00 y hasta las 18:00 horas este espacio protegido abrió sus puertas para el esparcimiento familiar durante el fin de semana y sin costo económico alguno; ofreció el servicio de paramédicos ante cualquier emergencia.

Prácticamente desde la mañana de este sábado 30 de marzo las familias comenzaron a llegar para reservar sus lugares bajo la sombra de los árboles, cerca de los riachuelos y gozar de las áreas verdes.

Este Diario constató que los asistentes llevaron todos los accesorios para hacer un día de campo familiar; en varias ocasiones montaron sombrillas y carpas para la preparación de sus alimentos.

En La Cueva es tradición durante Semana Santa, y especialmente el Sábado de Gloria, que las familias se mojen con el agua de esta reserva natural que está limpia. Así, desde niños, adolescentes, jóvenes y adultos usan sus cubetas o botes para mojarse y pasar un rato de convivencia y distracción.

Joel Gracia, quien accedió a dialogar con El Sol de Tlaxcala, afirmó que seleccionaron a La Cueva para pasar un rato familiar dentro de un espacio natural rodeado de árboles y riachuelos.

La zona nos gusta, porque está naciendo el agua y es convivir con la naturaleza, que los niños se diviertan, es lo importante sembrar la cultura de cuidar el medioambiente, divertirse y convivir en familia, expresó Joel Gracia.

CARNE ASADA, PRINCIPAL ALIMENTO DEL DÍA DE CAMPO

En La Cueva la carne asada fue el principal alimento que prepararon las familias ayer sábado, al considerar que la preparación es fácil y solo deben llevar su brasero y el carbón, además de la guarnición que prefieran ya sean cebollitas, aguacate o nopales.

La familia Ramírez Saldaña afirmó que desde las 10 de la mañana llegó a La Cueva para su día de campo donde también asistieron tíos, primos y sobrinos, quienes prepararon carne asada.

Nos organizados para la carne asada aquí en La Cueva son como dos o tres años que venimos el Sábado Santo, es un ambiente bonito.

LOS VENDEDORES DE ALIMENTOS

Asimismo, los vendedores de alimentos en esta zona registraron buenas ventas con las botanas, nieves, helados, refrescos, dulces y hasta tacos de canasta.

RECOMENDACIONES DE LA CUEVA

Al ingreso a La Cueva, las autoridades estatales recomiendan no ingresar con animales, ni objetos que puedan provocar alguna lesión, no tirar basura, respetar las plantas y cuidar de las instalaciones que no tienen costo de ingreso.

EL SITIO ES ÁREA NATURAL PROTEGIDA

De acuerdo con los datos oficiales, La Cueva fue decretada Área Natural Protegida el cinco de octubre de 1998. Cuenta con una superficie de 48 mil 422.36 metros cuadrados. Tiene una gran diversidad de flora y fauna que la hacen placentera para las familias.

EL APUNTE

El espacio fue ideal para el esparcimiento de familias, toda vez que su ingreso no tiene costo alguno y hay abundante vegetación y agua limpia.