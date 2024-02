Actual Legislatura no basificará a trabajadores, adelanta el presidente del Comité de Administración

Ante los problemas suscitados con 34 extrabajadores basificados por la LXIII legislatura, el presidente del Comité de Administración del Congreso del Estado, Vicente Morales Pérez, descartó que la actual legislatura deje a algún trabajador basificado.

El legislador afirmó que eso traería problemas económicos y probablemente administrativos a los nuevos diputados que llegarán en este año.

En entrevista, Morales Pérez dijo que lógicamente no lo tienen presupuestado, aunque aceptó que ese asunto no lo determina él como presidente del Comité de Administración, sino en conjunto los diputados, quienes harán un análisis basado en el pasado reciente y de ahí tomarán una decisión.

Sin embargo, sostuvo que no existe referencia que alguno de sus homólogos contemple un asunto de esa naturaleza, máxime por todos los problemas y lo que se ha presentado desde que llegaron, con el despido y posteriormente la denuncia de extrabajadores.

Estamos atendiendo y vamos a finiquitar el asunto de los extrabajadores, el hecho de hablar de eso no lo tenemos considerado, no es recomendable, porque las finanzas no alcanzarían para un asunto de esa naturaleza, pero estará en la cancha de todos los diputados, enfatizó.

CONGRESO DEBERÁ PAGAR MÁS DE NUEVE MILLONES DE PESOS

Como lo informó el Sol de Tlaxcala, el Congreso del Estado destinará los “ahorros” que generaron en los últimos meses para finiquitar a 33 de los 34 extrabajadores que demandaron por despido injustificado, tras perder el caso ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de ahí que deberá erogar 9.5 millones de pesos a favor de los excolaboradores, monto al que asciende lo ordenado por la autoridad.

“Es una resolución que aclara el panorama que en su momento se vio perturbado por las denuncias de los extrabajadores basificados. El Congreso podría finiquitar el asunto de una vez por todas y evitar así una erogación mayor más adelante y lo ejecutaremos así”, aseveró Morales Pérez.

9.5 millones de pesos debe erogar el Congres a favor de 33 excolaboradores que demandaron por despido injustificado.

Es común que al concluir las legislaturas, varios diputados propongan a su gente de confianza para que pueda quedar basificada en el Legislativo.