[Actualización] Atacarán en Tlaxcala enfermedades renales

A nivel nacional, Tlaxcala es una de las entidades con alta incidencia de enfermedades renales, y gran parte de los pacientes son niños y adolescentes, de ahí que el gobierno estatal puso en marcha un programa para detectar a tiempo cualquier afección a los riñones entre los jóvenes.

Local Arranca en Tlaxcala programa para detectar a tiempo enfermedades renales

Ayer, oficialmente inició en Tlaxcala el programa Observatorio de Enfermedades Renales, ejecutado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), que aplicará pruebas gratuitas a todos los estudiantes del nivel medio superior y así descubrir la presencia de esa enfermedad y que quienes la padezcan puedan acceder a un tratamiento integral y oportuno.

Además de que la intención es disminuir en Tlaxcala la incidencia de la insuficiencia renal, el programa también proyecta que los resultados puedan ser usados para desarrollar políticas públicas adecuadas para atender ese problema.

En las instalaciones del plantel 01 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), en El Carmen Tequexquitla, autoridades educativas y de salud encabezadas por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, anunciaron la estrategia dirigida a estudiantes del nivel medio superior.

Durante el evento oficial de inicio, la mandataria estatal destacó que es muy importante detectar a tiempo a las personas que por alguna situación tienen una enfermedad renal, sobre todo porque Tlaxcala está entre los primeros lugares a nivel nacional en la incidencia de casos de insuficiencia renal.

“En Tlaxcala tenemos muchos casos, hay lugares como Texcalac en donde he tocado las puertas y en ese lugar ya murieron todos los jóvenes, los niños y en la familia quedan los adultos. Tocas otra puerta y también ya murieron; es un problema muy grave en donde todos tenemos la obligación de cuidarnos”, compartió.

Acompañada de Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del SEDIF, insistió en la prevención y en la detección temprana, pues dijo que son distintos los motivos de la insuficiencia renal y que en el caso de Tlaxcala podría tener relación con la contaminación del suelo y del río Zahuapan por las empresas instaladas en las cercanías.

Por otro lado, comentó lo costoso que es el tratamiento de esa afección, ya que una sesión de hemodiálisis está hasta en mil 500 pesos, y un paciente con insuficiencia renal a veces es sometido a tres a la semana.

(La hemodiálisis) quiere decir que le van a limpiar toda la sangre a ese paciente, porque le sacan la sangre, la purifican, la limpian y otra vez vuelve a entrar a su cuerpo, y ahí tiene que estar el paciente hasta tres horas. Cuando sale está cansado, sin ganas de nada y cada día el cuerpo va teniendo poca reacción a todo el tratamiento y la única salida para un enfermo renal es un trasplante, contó.

Sin embargo, dijo, lamentablemente hay miles de personas que están en espera de un trasplante y son pocas las personas que deciden donar sus órganos.

Yo he luchado mucho para lograr que todos seamos donadores, a excepción de quien no desee hacerlo. Hoy hay más gente consciente de donar los órganos y eso es poder salvar muchas vidas, pero no lo entendemos hasta que no conocemos a alguien cercano que lo necesita, agregó.

Empero, mencionó que un trasplante no dura toda la vida, pues por mucho, y eso cuidándose estrictamente, dura 20 años y después el paciente otra vez padecerá para encontrar un trasplante.

Y a lo anterior añadió que las personas trasplantadas requieren de inmunosupresores, medicamentos que tienen un costo de 15 mil pesos al mes.

EL OBSERVATORIO

Por su lado, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del SEDIF, opinó que las personas siempre hablan de la importancia de la prevención de enfermedades y de modificar sus hábitos para evitar padecimientos, pero que en la mayoría de los casos no es llevado a cabo.

Por eso, sostuvo que el SEDIF decidió la implementación del Observatorio de Enfermedades Renales, que tiene el objetivo principal de actuar de manera efectiva en la detección de la enfermedad entre los estudiantes de nivel medio superior.

Frente a los alumnos de ese plantel informó que hoy en día la enfermedad renal no está visibilizada, no existe la cultura de la prevención y que lamentablemente las personas con ese padecimiento acuden a solicitar atención médica en etapas muy avanzadas, cuando la única solución es la diálisis, la hemodiálisis o incluso un trasplante renal.

Agregó que por medio de ese programa acercarán de manera gratuita a todos los estudiantes de nivel medio superior la detección temprana y el seguimiento oportuno de la enfermedad, para contribuir a que su vida sea lo más normal posible y totalmente integrada en la sociedad.

Ahí, pidió a los asistentes escuchar su cuerpo, ya que quizá sea ese momento en el que tienen que hacer una pausa para poner atención en ello y salvar su vida al acudir para recibir atención a tiempo.

Con las pruebas podremos ganarle tiempo a este padecimiento, podemos transformar vidas no solo con la detección sino también con el seguimiento médico oportuno, remató.

SERÁ BENÉFICO PARA EL SECTOR SALUD

Por su lado, María del Carmen Cruz Angulo, directora del Hospital Infantil de Tlaxcala, dijo que la enfermedad renal en Tlaxcala y en el mundo se ha vuelto un padecimiento catastrófico por todo lo que afecta: al individuo que la padece en su estado de salud, físico emocional, espiritual y social, pero también a su familia.

Es por ello la importancia de la prevención y esta iniciativa es un parte aguas para el sector salud en el estado, dado que si nosotros detectamos este padecimiento en las primeras etapas la evolución de los pacientes habrá un cambio significativo en su evolución con un tratamiento oportuno, expresó la también nefróloga pediatra.

Resaltó que el objetivo de la campaña es la detección temprana de signos o síntomas, cuando la enfermedad está empezando a dar señales de alarma, como lo es la presencia de proteínas o sangre en la orina.

Por su lado, la alumna Miriam Barrera López, a nombre de sus compañeros destacó la coordinación de las autoridades para promover el cuidado de la salud, principalmente en torno a uno de los padecimientos más costosos y difíciles de sobrellevar, como es la insuficiencia renal.

Agradeció la implementación de esa actividad en beneficio de los jóvenes de educación media superior para lograr una detección temprana de esa enfermedad, así como la implementación de acciones preventivas, tratamiento y rehabilitación de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, lo que garantiza el acceso a una atención integral a la salud y así a contribuir a una vida digna.

119.66 casos por cada 100 mil habitantes es la incidencia en Tlaxcala.

En Tlaxcala la estadística habla de que los jóvenes de 15 a 24 años son los más diagnosticados con enfermedad renal y tratamiento de sustitución.