Arranca en Tlaxcala programa para detectar a tiempo enfermedades renales

Con la puesta en marcha del programa Observatorio de Enfermedades Renales, el gobierno del estado garantizará en Tlaxcala el tratamiento temprano y oportuno de las afecciones en los riñones.

En el instalaciones del plantel 01 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), de El Carmen Tequexquitla, autoridades educativas y de salud, encabezadas por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, anunciaron la estrategia que está dirigida a estudiantes del nivel Medio Superior.

Desde hoy, brigadas de la Secretaría de Salud del estado acudirán a todas las preparatorias de la entidad para hacer las pruebas a los alumnos, y aquellos alumnos que sean detectados con problemas renales serán canalizados para recibir atención médica.

En el evento, la mandataria estatal destacó que es muy importante detectar a tiempo a las personas que por alguna situación tienen una enfermedad renal, sobre todo porque Tlaxcala está entre los primeros lugares a nivel nacional en la incidencia de casos de insuficiencia renal.

En Tlaxcala tenemos muchos casos, hay lugares como Texcalac en donde he tocado las puertas y en ese lugar ya murieron todos los jóvenes, los niños y en la familia quedan los adultos. Tocas otra puerta y también ya murieron; es un problema muy grave en donde todos tenemos la obligación de cuidarnos, compartió.

Acompañada de Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), insistió en la prevención y en la detección temprana, pues dijo que son distintos los motivos de la insuficiencia renal y que en el caso de Tlaxcala podría tener relación con la contaminación del suelo y del río Zahuapan por las empresas textiles instaladas.

Por otro lado, comentó lo difícil que es el tratamiento de esa afección, ya que una sesión de hemodiálisis tiene costo de hasta mil 500 pesos, y un paciente con insuficiencia renal a veces es sometido a tres a la semana.

(La hemodiálisis) quiere decir que le van a limpiar toda la sangre a ese paciente, porque le sacan la sangre, la purifican, la limpian y otra vez vuelve a entrar a su cuerpo, y ahí tiene que estar el paciente hasta tres horas. Cuando sale está cansado, sin ganas de nada y cada día el cuerpo va teniendo poca reacción a todo el tratamiento y la única salida para un enfermo renal es un trasplante, contó.

Sin embargo, dijo, lamentablemente hay miles de personas que están en espera de un trasplante y son pocas las personas que deciden donar sus órganos.

Yo he luchado mucho para lograr que todos seamos donadores, a excepción de quien no desee hacerlo. Hoy hay más gente consciente de donar los órganos y eso es poder salvar muchas vidas, pero no lo entendemos hasta que no conocemos a alguien cercano que lo necesita, agregó.

Empero, mencionó que un trasplante no dura toda la vida, pues por mucho, y eso cuidándose estrictamente, dura 20 años y después el paciente otra vez padecerá para encontrar un trasplante.

Y a lo anterior agregó que las personas trasplantadas requieren de inmunosupresores, medicamentos que tienen un costo de 15 mil pesos al mes.

EL OBSERVATORIO DE ENFERMEDADES RENALES

Por su lado, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del SEDIF, opinó que las personas siempre hablan de la importancia de la prevención de enfermedades y de modificar sus hábitos para evitar padecimientos, pero que en la mayoría de los casos no es llevado a cabo.

Por eso, sostuvo que el SEDIF decidió la implementación del Observatorio de Enfermedades Renales, que tiene el objetivo principal de actuar de manera efectiva en la detección de la enfermedad entre los estudiantes de nivel Medio Superior.

Esto es muy importante porque cuanto más tiempo se tarda en diagnosticarla mayor es su avance, generando graves problemas a la salud, lamentó.

Frente a los alumnos de ese plantel informó que hoy en día la enfermedad renal no está visibilizada, no existe la cultura de la prevención y que lamentablemente las personas con ese padecimiento acuden a solicitar atención médica en etapas muy avanzadas, cuando la única solución es la diálisis, la hemodiálisis o incluso un trasplante renal en casos ya muy avanzados.

En el Sistema Estatal DIF comprendemos que uno de los principales problemas, al igual que en otras enfermedades crónicas no transmisibles, en su diagnóstico tardío por la ausencia de síntomas en las etapas tempranas, dijo.

Agregó que por medio de ese programa buscan acercar de manera gratuita a todos los estudiantes de nivel Medio Superior la detección temprana y el seguimiento oportuno de la enfermedad, para contribuir a que su vida sea lo más normal posible y totalmente integrada en la sociedad.

La vida nos puede poner retos muy difíciles, pruebas muy duras por superar; hay madres que pierden a sus hijos, hay hijos que quieran huérfanos, hay hombres que quedan viudos y tristemente esto es porque las enfermedades la detectamos ya en un en un proceso muy avanzado, donde ya no hay solución

Espinosa de los Monteros Cuéllar pidió a los asistentes escuchar su cuerpo, ya que quizá sea ese momento en el que tienen que hacer una pausa para poner atención en ello y salvar su vida al acudir para recibir atención a tiempo.

"Con las pruebas podremos ganarle tiempo a este padecimiento, podemos transformar vidas no solo con la detección sino también con el seguimiento médico oportuno"

Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del SEDIF