¡Sácale el jamón a la torta! Estas son algunas opciones para evitar los embutidos

La torta de jamón te salva del apuro, pero comerla muy seguido puede provocar graves problemas. Y es que el jamón, como cualquier tipo de carne procesada, aumenta considerablemente el riesgo de cáncer, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el informe de 2002 de la OMS titulado Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases, se aconseja a la población que moderar el consumo de carne procesada, pues se determinó que este alimento cuenta con suficiente evidencia para para asociarlo con el cáncer.

El dictamen señala a este tipo de alimentos como “carcinógeno para seres humanos” y los agrupa con sustancias peligrosas para la salud como el humo del tabaco, el alcohol, el plutonio o el aire contaminado, entre otros más de 100 compuestos analizados anteriormente.

Qué tiene la carne que la vuelve tan peligrosa

Todos los animales contienen en la sangre el grupo “hemo”, el encargado de formar proteínas. Cuando las personas consumimos esta sustancia (en una rebanada de jamón, por ejemplo), el grupo hemo se deshace en nuestro tracto digestivo y origina compuestos N-nitrosos (los cuales generan daños en el intestino). Este fenómeno provoca la reproducción acelerada de las células que lo recubren y, por ende, la formación de tumores.

De esta manera, las sustancias ‘nitrosadas’ se han visto involucradas en los cánceres de estómago y de esófago.

Dieta mediterránea es la mejor opción

1. Tomar diariamente alimentos ricos en fibra y antioxidantes

2. Usar preferentemente aceite de oliva virgen tanto para cocinar como para condimentar ensaladas

3. Evitar alimentos fritos

4. Comer más pescado que carne

5. Moderar el consumo de carnes rojas

6. Consumir suficiente huevo

7. Evitar alimentos y bebidas azucarados en su fabricación

8. Se recomienda ingerir dos raciones diarias de lácteos

9. Moderar el consumo de vino o cerveza con las comidas

10. Utilizar sal yodada en los platos