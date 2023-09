[Actualización] CRIAT, una realidad para Tlaxcala, dice Cuéllar durante develación de primera piedra

Las lágrimas de alegría se desbordaron durante la colocación de la primera piedra del Centro de Rehabilitación, Inclusión y Autismo Tlaxcala (CRIAT), en su segunda etapa, que estará ubicado en el Complejo de Hospitales de San Matías Tepetomatitlán, municipio de Apetatitlán.

Ahí, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros mostró su lado sensible de trabajar por el bienestar de la niñez de Tlaxcala, como fiel docente y encargada de dirigir el destino de Tlaxcala a una nueva historia.

La Gobernadora Lorena Cuéllar y el Presidente de la Fundación Teletón, Fernando Landeros, develaron la primera piedra del Centro de Rehabilitación, Inclusión y Autismo Tlaxcala. Armando Pedroza | El Sol de Tlaxcala

Los suspiros no se pudieron contener, padres de familia de pacientes que serán beneficiados con ese centro no pararon de reflejar su emoción.

“Este día será inolvidable en mi vida, pero seguramente para la vida de muchos de nuestros niños”, dijo la mandataria estatal frente a Fernando Landeros Verdugo, presidente de la Fundación Teletón.

También, Cuéllar Cisneros expresó que la construcción de este centro es un sueño largamente anhelado, pues será un espacio único en su tipo, que tendrá los estándares más altos en equipamiento y personal, así como el primer centro de tercer nivel para la atención de niños con autismo, y reducirá los gastos de transporte de las familias que anteriormente buscaban tratamientos en otros estados como la Ciudad de México o Puebla.

Y es que el CRIAT, dijo Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social, “transformará la vida de las niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad y autismo en Tlaxcala, para escribir nuevas historias de amor, voluntad, esfuerzo y perseverancia de la mano del Gobierno del Estado, del sistema estatal DIF y con el apoyo de la Fundación Teletón”.

En el estado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay 203 mil 625 personas con discapacidad, de las cuales 33 mil 095 son niñas y niños de 0 a 19 años de edad, mientras que con autismo, actualmente se presenta un caso por cada 68 nacimientos.

Sin duda tenemos una gran deuda con este sector de la población, hoy comenzamos a atenderla con mucha atención, esto gracias al apoyo de nuestra gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, puntualizó Espinosa de los Monteros Cuéllar.

Dicho centro contará con 13 especialidades de atención como fisiatría, neuropediatría, ortopedia pediátrica, genética, audiología pediátrica, odontopediatría, integración social, nutrición, enfermería, terapeutas de lenguaje y ocupacionales; tendrá tres clínicas integrales; así como 11 servicios de atención, entre ellos mecanoterapia, estimulación temprana, electroterapia, rehabilitación pulmonar, hidroterapia, centro de estimulación multisensorial, jardín terapéutico, habilidades educativas, terapia de lenguaje y terapia ocupacional.

Lo anterior, en base al modelo de atención de Teletón, y atenderá a un promedio de mil 150 niñas, niños y adolescentes anualmente, informaron.

Por su parte, Fernando Landeros indicó que “veo una mamá que no ha dejado de llorar, que no ha dejado de tomarle la manita a su hija –hace una pausa porque le invadió el sentimiento- y justamente estos días, tan especiales, es para decirles a mamás amorosas como ella que ya no va a ser solo la mano de la mamá la que va a tender la mano de su hija, sino que van a ser las manos de muchísimos seres humanos, empezando por la Gobernadora y por Mariana –Espinosa delos Monteros-, por todos los doctores que van a ser posible que esa mamá no esté sola”.

Dicho centro atenderá a poco más de mil niños con discapacidad y autismo de manera anual y operará con ocho modelos de atención y 13 especialidades en tres clínicas de rehabilitación integral, informó la gobernadora Lorena Cuéllar.

"Colocar esta primera piedra simboliza unión, colaboración, solidaridad, empatía y trabajo en equipo, también representa un compromiso firme del Gobierno del Estado de Tlaxcala por garantizar una atención integral especializada y de calidad a nuestras niñas y niños”

Mariana Espinosa de los Monteros, Presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar

