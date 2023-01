Albañiles que construyen C5i paran labores por falta de pago de empresa constructora

Empleados de la construcción contratados por una empresa privada con razón social en la ciudad de Puebla, protestan este lunes 16 de enero ante el incumplimiento de su salario devengado desde finales del pasado mes de diciembre de 2022.

Se trata de 20 albañiles (14 poblanos y seis tlaxcaltecas) que desde el año pasado han sido los responsables de la cimentación, levantamiento de columnas y muros, así como de loza, entre otros trabajos estructurales de lo que será el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), el cual suplirá al actual C4.

“Ya nos deben tres semanas y hasta hoy no nos han pagado, por eso estamos haciendo este paro laboral… lo único que queremos es que nos paguen y nos retiramos porque ya estamos hartos, nos deben mucho dinero y nuestras familias no pueden esperar más, lo único que pedimos es lo que ya trabajamos y nos ganamos”, expusieron.

En entrevista al exterior de la obra pública cuya colocación de la primea piedra la encabezó en junio pasado la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y Clara Luz Flores Carrales, secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con una inversión de más de 400 millones de pesos, los trabajadores de la construcción afirmaron que las condiciones en las que laboran son deplorables y carecen de seguridad social por parte de la empresa “Odisa S.A. de C.V.”.

De hecho, revelaron que un par de hermanos resultaron heridos en semanas pasadas al vencerse una columna, pero pese a ello fueron al hospital por sus propios medios y la única solución que la empresa ofreció fue descansarlos, pero sin el pago de alguna indemnización o salario caído.

El adeudo por parte de la empresa constructora contratada por el Gobierno del Estado para los 20 trabajadores se estima en poco más de un millón de pesos, sin contar otros descuentos a lo largo de la obra por argumentos de los responsables al argumentar una diferencia en la medición de metros.

“No venimos a robar ni a nada, somos originarios de la ciudad de Puebla y salimos de allá desde las seis de la mañana para llegar muy temprano a laborar y no es justo que nos hagan esto… todos los días viajamos 14 personas en la batea de esta camioneta y a los patrones no les importan los riesgos, fríos, hambre o demás cosas que pasamos, solo exigen apresurarnos y así como nos exigen, deberían pagarnos en tiempo y forma porque en diciembre ni aguinaldo nos dieron.

Incluso, por esta situación el contratista de la obra de nombre Ernesto Carvallo, se escabulló el pasado sábado por una parte de la construcción para no darles su pago, por eso este lunes decidieron no laborar hasta que les paguen.

En estos momentos el personal de la constructora dialoga con representantes de los albañiles para dar solución a sus demandas; mientras que policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana vigilan el exterior con cuatro patrullas, cuyos mandos han advertido a los albañiles que si no se retiran serán detenidos.

Por lo anterior, los inconformes demandaron la intervención de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, pero “nosotros no estamos haciendo nada, solo queremos lo que nos corresponde, no somos delincuentes, somos gente de trabajo”.

