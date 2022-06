Tecnología, aliada en materia de seguridad; colocan la primera piedra del C5I

El Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) será un avance tecnológico y de infraestructura para fortalecer la seguridad y preservar la tranquilidad de las familias, aseveró la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, quien confirmó que invertirán 100 millones de pesos para adquirir más cámaras de vigilancia en el siguiente año.

Lo anterior lo dijo en la colocación de la primera piedra del C5i, que representa 293 millones de pesos de inversión. El plazo de construcción es de 300 días.

El C5i cumplirá con los estándares de operación coordinada, estandarización de la infraestructura, tecnología de calidad, operación homogénea y con la norma técnica para estandarizar los sistemas de videovigilancia para la seguridad pública del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros colocó la primera piedra de lo que serán las instalaciones del C5i / Cortesía | Gobierno del Estado

Las instalaciones estarán en la capital tlaxcalteca, a un costado de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, sobre la carretera federal Tlaxcala-Texoloc, en la Colonia Unitlax.

En el acto donde se dieron cita representantes de Poder Legislativo y Judicial, funcionarios federales, estatales, empresarios y presidentes municipales, la gobernadora Lorena Cuéllar afirmó que el C5i inhibirán la delincuencia, lo que impactará en la disminución de los delitos que se cometen, al tiempo de modernizar de manera importante la capacidad tecnológica en materia de seguridad, auxilio en emergencias y de reacción a la inseguridad.

Acompañada de Clara Luz Flores Carrales, secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la mandataria argumentó que la tecnología se ha convertido en uno de los mejores aliados en materia de vigilancia y monitoreo, pues ayuda a la reducción de los índices delictivos en zonas conflictivas, mejora la coordinación y una pronta respuesta.

La jefa del Ejecutivo subrayó que al entrar en funciones el C5i, el gobierno estatal tendrá una mayor capacidad de personal para atender llamadas de emergencia, vigilancia, por medio de cámaras de monitoreo constante, además integrarán base de datos para responder a situaciones de emergencia, coordinando cuerpos de bomberos, ambulancias y protección civil, entre otras instancias de auxilio.

La modernización de este centro brindará un servicio rápido, eficaz, eficiente y confiable posicionando el sistema 911 y 089, con mayor profesionalización frente a las demandas de nuestra población, pues se ampliará y mejorará la red de microondas del actual C4 y de radiocomunicación y de transporte.

TLAXCALA LOGRA PRIMER LUGAR EN MENOR NÚMERO DE DELITOS

Después de 10 años, Tlaxcala logró el primer lugar en menor número de delitos a nivel nacional, en el mes de mayo de este 2022 y en diciembre de 2021, destacó la gobernadora en la Colocación de la primera piedra para la Construcción del C5i.

No nos sentimos satisfechos, queremos trabajar todavía más, que la gente sepa todos los días lo que estamos realizando. Las aprehensiones que se tienen diarias de la procuración de justicia, el trabajo en equipo en todos los rincones del estado y no me sentiré satisfecha hasta saber que la población se siente más segura, que lo percibe.

Expuso que su gobierno seguirá trabajando para que los beneficios en seguridad como el C5i y las cámaras de vigilancia se sientan entre la población tlaxcalteca y logren ser el estado más seguro del país.

EL GOBIERNO TRABAJA EN SEGURIDAD

Asimismo, Cuéllar Cisneros justificó que desde que comenzó su administración tiene acciones permanentes en materia de seguridad, porque es un tema que preocupa a todos los tlaxcaltecas. Dijo que está en constante comunicación con los presidentes municipales para que haya más policías, pero capacitados, incluso ayudan con estímulos para su preparación.

Apuntó que en la Mesa de Seguridad que realizan todos los días, se coordinan en equipo para disminuir la inseguridad. Luego, pidió a los ciudadanos denunciar los delitos para ser atendidos.

APOSTAMOS AL FACTOR HUMANO: HERNÁNDEZ PULIDO

En el uso de la voz, el comisionado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Maximino Hernández Pulido, enfatizó que el gobierno de Lorena Cuéllar le apostará al factor humano, ya que las personas que laboren en el C5i, deberán estar especialmente perfiladas con la más alta sensibilidad y proactividad en el momento de atender cada llamada de emergencia del 911 y 089.

Anotó que el C5i será una instalación estratégica e incluyente, pues las instalaciones permitirán proveer de medios para emplear a personas con alguna discapacidad, además de incluir más espacios para el trabajo y la coordinación con el Centro Regulador de Urgencias Médicas, Cruz Roja, Protección Civil, Ángeles Verdes, entre otros.

Resaltó que el nuevo Centro ayudará a la promoción de nuevas inversiones, con una sala de crisis que puede recibir a futuros inversionistas de empresas nacionales y extranjeras, pues Tlaxcala registra el 1 % de los delitos cometidos en el país.

El C5i Tlaxcala y el 911 deben ser sinónimo de coordinación con las corporaciones e instancias responsables de la atención de emergencias, la seguridad y procuración de justicia.

Argumentó que en las instalaciones de seguridad se consolidan sumas de esfuerzos, se generan diagnósticos, estadísticas, mapas que sirven para fortalecer las tareas de inteligencia, investigación y líneas de acción para incidir en el único objetivo de coadyuvar a tener un estado en paz.

Recordó que el C4 lleva más de 20 años de creación y aunque se actualiza, las necesidades del estado son más.

La inversión en el C5i es de 293 millones de pesos y el plazo de construcción será de 300 días.

20 Años de creación tiene el C4, aunque se actualiza, las necesidades del estado son más.

