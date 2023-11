Alta demanda de la flor de cempasúchil

El primero y dos de noviembre fue alta la venta de la flor de cempasúchil, reportaron comerciantes de locales del mercado municipal de la capital y de los puestos colocados afuera de los panteones.

Desde ramos pequeños de 10 pesos, hasta rollos por mayoreo adquirieron los consumidores; además de flor de terciopelo, nube, rosas, estatil y arreglos florales.

Los vendedores comentaron que cada año las familias compran las cantidades que necesitan para acudir a los panteones a enflorar las tumbas y colocar la ofrenda en los hogares.

“Este uno y dos son buenos días de venta de flor de cempasúchil. Ayer en la tarde se me acabó la que tenía y la gente todavía buscaba comprar. No me voy a quejar, me fue bien”, dijo Pablo N., dueño un puesto semifijo.

En tanto, Natividad N., dueña de un puesto semifijo, expresó que en esta temporada le fue bien en las ventas.

“Vi que la gente regresaba a comprar más flores, les gustó que el producto que tengo estaba bien cuidado, no está aplastada la flor, los tallos de buen tamaño para colocarla en los floreros”.

Por su parte, Saúl Pérez Zamora, locatario del mercado municipal de Tlaxcala “Emilio Sánchez Piedras”, afirmó que la flor de muerto y de terciopelo es la que más vendió, desde ramos de 10 pesos hasta por mayoreo en “chongos” de 150 pesos.

Dijo que la gente también adquirió la gladiola que está en 80 pesos la docena, mientras que la nube en 10 pesos el ramito y 150 en rollo. Hubo clientes que prefirieron arreglos de 150, 200 y 300 pesos.

“Van bien las ventas porque la gente compró las flores para la ofrenda de sus casas, ir al panteón para enflorar las tumbas de sus difuntos. Tengo arreglos de diferentes precios, al gusto del cliente”, agregó Saíl Pérez.

10 pesos fue precio promedio de un ramito de flor de muerto en el mercado de la capital tlaxcalteca “Emilio Sánchez Piedras”.

En los comercios también hubo gladiolas, a 80 pesos la docena, además de arreglos florales de diferentes precios.