Analiza PRI impugnar acuerdo del ITE por candidaturas de mujeres para alcaldías

Mientras que los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) anunciaron la impugnación del acuerdo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) sobre las candidaturas reservadas a mujeres en 10 municipios, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) continúa en el análisis de inconformarse al respecto.

Municipios Protesta en alcaldía de Zacatelco termina en agresiones físicas entre grupos opuestos

En rueda de prensa, la dirigente Anabell Ávalos Zempoalteca lamentó que la determinación del árbitro electoral haya sido por presiones del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues -sostuvo- fue por imposiciones de ese instituto político que al final se decantaron por únicamente 10 ayuntamientos para las mujeres, de ahí que decidieron levantarse de la mesa.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Asimismo, subrayó que los consejeros electorales deben ser un organismo autónomo, pero cedieron a las influencias para modificar los lineamientos y no a una mayoría calificada, la cual el PRI, PAN y PRD no tuvieron, lo cual es preocupante y lamentable, más cuando al iniciar el proceso electoral local el sábado pasado, todos hablan de cordialidad y pactos de civilidad, cuando no están respetando la ley.

Local En marcha proceso electoral: pide ITE a actores políticos jugar limpio

Enfatizó que estarán muy atentos a cómo se den las cosas, pero -aseveró- le dan un voto de confianza al árbitro electoral, porque eso es lo que debe ser, un árbitro imparcial, pero lo que vieron la semana pasada no fue eso, “entonces ese es el posicionamiento que doy yo, que soy mujer, desde lo que estoy en apoyo a que haya muchas más mujeres accedan a un cargo de elección popular”.

En este sentido, desde el PRI responsabilizaron al alcalde, Hildeberto Pérez, de cualquier acto que pudiera sucederle al regidor o a su familia, además de que por los hechos antes señalados el afectado ya interpuso una denuncia ante las instancias correspondientes, de ahí que esperará que las autoridades encargadas de procurar justicia hagan su trabajo.

Más detalles: ➡️ Reservan partidos 10 alcaldías para mujeres; hoy inicia el proceso electoral local

Finalmente, la diputada Blanca Águila Lima aseguró que no bajará la guardia y mantendrá las acciones legales para obligar y exigir al alcalde a que pague por los predios para adquirir y construir el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social-Bienestar, el cual contará con 180 camas y sería un detonante para la zona en materia de salud.

Por otro lado, la presidenta del PRI criticó el actuar de los elementos policiacos de Zacatelco, quienes detuvieron “arbitrariamente” al regidor Ricardo Román Cedillo.