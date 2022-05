Analizarán conducta ambiental en la UATx

La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), en coordinación con la División de Ciencias Biológicas, el Centro Tlaxcala Biología de la Conducta (CTBC), y el Cuerpo Académico (CA) Ecología Fisiológica y del Comportamiento en Ambientes Naturales y Antropizados, llevarán a cabo el “3er. Simposio de ecología y conducta en ambientes antropizados”, de manera virtual el próximo 6 de mayo, evento que reunirá a investigadores nacionales e internacionales.

Al respecto, Alejandro Ariel Ríos Chelén, profesor investigador del CTBC, dijo que el objetivo de este evento es compartir la información con la sociedad y hacer conciencia de los problemas que conlleva la urbanidad a nivel ecológico y conductual en los seres vivos.

Destacó que, las urbes siguen creciendo y expandiéndose, aspectos que provocan agentes contaminantes como el ruido urbano y la luz artificial nocturna, los cuales influyen negativamente en la biodiversidad, en la abundancia de especies y en la reproducción de las mismas, por ello, este simposio contribuirá a proteger la flora y la fauna.

Resaltó que se contará con la presencia de Wouter Halfwerk Vrije, de la Universiteit Amsterdam, quien dictará la conferencia intitulada: “Communication across sensory world in the Anthopocene”.

Para mayores informes e inscripciones, escribir a los siguientes correos: rioschelen@hotmail.com y marialuisa.rodriguez.m@uatx.mx

