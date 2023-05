Analizarán derecho humano a la ciudad

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) mantiene abiertas las inscripciones para participar en el Congreso Internacional AGOL 2023, denominado “Derecho Humano a la Ciudad”, esto a celebrarse el próximo 26 de mayo, en su modalidad presencial y en formato híbrido.

Para la presencial, los registros cierran el 16 de mayo, pero para en línea, mantienen las inscripciones, por eso la CEDH alista las actividades para contar con el mayor número de participantes posibles.

Dentro de los trabajos institucionales en favor de las garantías individuales, la Alianza Global del Ombudsperson Local (AGOL), tiene como finalidad fortalecer los vínculos y la cooperación entre los Ombusperson locales, con el objetivo de generar impactos globales a favor de la garantía y promoción de los derechos de las personas en las ciudades y así contribuir a la consolidación del Estado de Derecho, la democracia y la justicia social en todo el mundo, puntualizó la titular de la CEDH, Jakqueline Ordoñez Brasdefer.

Informó que el Congreso Internacional AGOL 2023, “Derecho Humano a la Ciudad”, es coordinado con el gobierno del estado, tendrá como sede el Teatro Xicohténcatl de la ciudad de Tlaxcala, un día después de la realización de la Asamblea de la Alianza Global del Ombudsperson Local que se llevará a cabo en la Ciudad de México, cuya sede será en la Comisión Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Ordoñez Brasdefer confirmó que participarán la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, así como las instituciones de Global Platform To The Right Of The City, Hábitat International Coalition, United Cities and Local Governments, ONU Hábitat, Implementing The New Global Agend, la Universidad Nacional Autónoma de México, la CDHCM y los organismos públicos de derechos humanos del país, pertenecientes a la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.

De esta manera, la presidenta del ente, expuso que los ejes temáticos del Congreso Internacional serán “Ciudad Equitativa”, “Ciudad Diversa”, “Ciudad Garantista” y “Ciudad Habitable y Sostenible”. Están planeando que los trabajos inicien a partir de las 8:30 y hasta las 19:30 horas.

Abundó que abordarán diversos derechos, tales como a los servicios de protección social, a la educación y al ocio, a la salud, a la cultura, al deporte, al trabajo, a la vivienda, a una vida libre de violencias, a la igualdad y a la diversidad, a una buena administración, a un urbanismo armonioso, a una convivencia pacífica, al medioambiente, a la movilidad, al espacio público, al descanso, a la seguridad ciudadana, a la accesibilidad y la inclusividad, así como derechos de la infancia y la adolescencia, derechos digitales, derechos de los consumidores y derechos funerarios, entre otros.

