Aprueban partidos operación de la Guardia Nacional, en la entidad 

Los dirigentes de los Partidos de oposición en Tlaxcala aprobaron en general la conducta que han adoptado los elementos de la Guardia Nacional para lograr la seguridad del estado sin caer en “excesos”.

En entrevista, el líder estatal del Revolucionario Institucional, Noé Rodríguez Roldán, destacó que el Ejército Mexicano siempre ha sido un baluarte de las instituciones, pero encomendarle labores propias de civiles no es la decisión más adecuada.

“El presidente a la República, Andrés Manuel López Obrador, fue el primero en criticar, tanto el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, como al de Enrique Peña Nieto, por la participación del Ejército en las labores del seguridad y ahora no solo le da participación, sino que lo institucionaliza”, aseveró.

En los hechos, dijo que la conformación de la Guardia Nacional ha trabajado con rectitud, pues en Tlaxcala no habido excesos cómo desafortunadamente ha ocurrido en otros estados de la República y que posteriormente son responsabilizados a los gobiernos locales.

Por su lado, el dirigente estatal de Acción Nacional, Gilberto Temoltzin Martínez, declaró que el Ejército merece respeto, pues es una institución que resguarda los intereses de la nación y a la fecha su actividad ha sido institucional y de respeto a las personas.

“Lo que veo que puede pasar, es que un empoderamiento excesivo a las fuerzas armadas en nuestro país, puede resultar grave y desembocar en problemas que después no se puedan controlar”, sostuvo.

DISCREPA EL PRD

En tanto que el dirigente del Partido de la Revolución Democrática en Tlaxcala, Julio Cesar Pérez González destacó que no ha habido resultados tangibles en materia, por el contrario las cosas siguen igual.

La delincuencia sigue con las mismas cifras que con los gobiernos anteriores, necesitamos un plan estatal y federal que incluya a todas las instituciones de seguridad y procuración de justicia, soltó.

Es más, dijo que en Tlaxcala ha habido casos de violencia, asaltos y robos, incluso recordó el homicidio perpetrado en Nanacamilpa, donde la presencia de la Guardia Nacional no inhibió la comisión de aquel asesinato.

Lo importante es no conformarnos con lo que hay, es cierto que ya no son cinco mil muertos, pero lo óptimo sería es que no hubiera, pues un solo caso es el dolor de una familia

Cesar Pérez / líder estatal del PRD

