Arrebató Covid la familia de Consuelo, en menos de un mes

La Covid-19 es una enfermedad que, durante más de un año, le ha quitado la vida a millones de personas alrededor del mundo.

Local Aplican vacunas contra la Covid-19 en Chiautempan

Existen infinidad de historias, de personas que sobrevivieron, de quienes todavía luchan para ganar la batalla, de quienes la han librado, de quienes viven con las secuelas, de quienes no pudieron despedirse de un ser querido y de quienes tienen la esperanza de verlos nuevamente en sus casas.

En menos de un mes, Consuelo perdió a sus padres y hermandos / César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

La de doña Consuelo Muñoz es una historia de superación y de fe, pues esa enfermedad que surgió en China a finales del año 2019 le arrebató a los pilares de su familia, y aunque todo sucedió hace más de un año, lo recuerda y siente de la misma forma que en julio de 2019.

No te pierdas: CanSino recomienda a Cofepris segunda dosis de su vacuna contra el Covid

En su casa, donde nos recibió para compartir su experiencia, doña Consuelo conserva un altar en honor a la Virgen de Guadalupe, en donde además de flores y veladoras colocó fotografías de varios tamaños de su papá, de su mamá, de una hermana y de un hermano, quienes murieron a causa de Covid-19.

Es madre de tres mujeres y se separó de su esposo hace algunos meses, por lo que también culpa a esa enfermedad de la ruptura de su matrimonio, pero evita dar detalles al respecto.

Local Recuperados de Covid-19 más de 13 mil tlaxcaltecas

Se vive muy feo la enfermedad, ver como toda la familia está unida y de repente se separa la mitad de la familia, porque la mitad de nuestra familia murió, relata.

En entrevista, contó que la Covid-19 no discriminó a su familia, pues a excepción de ella, sus hermanas, su hermano, su mamá y su papá dieron positivo a esa enfermedad que tuvo a algunos hospitalizados y a otros aislados en sus domicilios.

Entérate: Llama Sesa a reforzar medidas de contención contra Covid-19

Recordó que primero se enfermaron tres de sus hermanas, quienes fueron hospitalizadas, por lo que cuando sus padres presentaron síntomas y tenían que ser atendidos en un nosocomio ella estaba sola, acompañada en ese entonces únicamente por su esposo, de quien todavía no se separaba.

Local Retrocede Tlaxcala a semáforo naranja por exponencial aumento de contagios

Mi papá ya no caminaba, lo cargábamos para llevarlo a la mesa y pudiera comer, y entonces yo sabía que debía llevarlos con el doctor, los llevé a un hospital particular y se negaron a recibirlos, entonces fuimos con un médico particular en donde le detectaron a mi papá 55 de azúcar, añadió.

Lee también: En Tlaxcala, fallece menor de 12 años por Covid

Después de esa revisión, el médico le recomendó hospitalizarlos de manera urgente, por lo que acudió al Hospital General de Tlaxcala, en donde los canalizaron al de San Pablo del Monte, en ese momento reconvertido para atender pacientes con Covid-19.

Local Registra IMSS 32 % de ocupación hospitalaria, para pacientes Covid-19

Indicó que ella tenía dudas de dejarlos ahí, hospitalizados, pero se quedaron luego de que su mamá así lo decidiera y de que su papá, como una forma de solidarizarse con su esposa, también lo pidiera.

“Cuando yo hospitalicé a mis papás mi hermana falleció”, dijo, sin evitar derramar varias lágrimas, pues se acordó de que no pudo despedirse de ella y, debido a la emergencia sanitaria, prácticamente nadie la acompañó a su última morada.

Ocho días después -de un infarto- falleció su mamá, quien todo el tiempo permaneció hospitalizada en San Pablo del Monte.

No dejes de leer: No cesan contagios por Covid: más de 18 mil en últimas 24 horas

Relató que su papá fue dado de alta antes del deceso de su mamá y permaneció en su casa, sin revisión médica, hasta que murió cuatro días después de haber sepultado a su madre.

Local A partir de próximo lunes, vuelve Tlaxcala a semáforo naranja

Cuando falleció mi mamá, mi papá se quedó aquí solo (en casa) y quizá lo descuidamos un poquito… mi papá no supo que murió mi mamá, mi mamá tampoco supo si murió mi hermana y ni mi papá que murió mi hermana, estaban hospitalizados, cómo les decíamos,expresa.

Y en la charla, doña Consuelo mencionó lo angustiante que significó para ella ver que sus padres pasaron los últimos días de su vida en una cama, sin poder pararse y sin tener a nadie más cerca debido a la enfermedad, para evitar contagios de ese nuevo coronavirus.

Te puede interesar: Mantienen protocolos preventivos, en hospitales privados

A la perdida física de sus padres y su hermana se sumó la de su hermano, quien al inicio de agosto del año pasado también perdió la batalla contra esa enfermad.

Local Empresas tlaxcaltecas mantienen medidas sanitarias

Es algo que no se lo deseamos a nadie, porque yo estaba sola con mi esposo, hubo mucha gente, que nos llevaban de comer al hospital porque no podíamos movernos de ahí, todo eso es una cosa desesperante que no piensas que te puede pasar a ti, dijo.

No te pierdas: Diabetes, enfermedad que más afectó a tlaxcaltecas

Se vive muy feo la enfermedad, ver como toda la familia está unida y de repente se separa la mitad de la familia, porque la mitad de nuestra familia murió”

Local Registra el hospital del Issste 25 % de ocupación

La Covid-19 no discriminó a la familia de Consuelo, pues a excepción de ella, sus hermanas, hermano, su mamá y su papá dieron positivo a esa enfermedad que tuvo a algunos hospitalizados y a otros aislados en sus domicilios.

Consuelo Muñoz / habitante de Tlaxcala

Más información: Vicente Fox y Marta Sahagún, hospitalizados por Covid-19

Siguen activos los hospitales Covid-19, apesar del semáforo verde | Autoridades de salud del estado y Federación piden a la gente mantener las medidas sanitarias...https://t.co/FX1gaAolZs#Covid19 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 8, 2021

Continúa leyendo:

Local Sí a vacunas contra la Covid-19 para infantes: paterfamilias

Local En Tlaxcala, aplicaron más de 700 mil dosis contra la Covid-19