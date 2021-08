Sí a vacunas contra la Covid-19 para infantes: paterfamilias

Muchos padres de familia ya cuentan con una dosis o el esquema completo de vacunación contra Covid-19, pero sus hijos no. Por ello, dijeron sí a la aplicación del biológico para menores de edad previo al probable regreso a los colegios en agosto.

Local En tres días aplicaron 64 mil dosis contra la Covid-19, en Tlaxcala

La tercera ola de la enfermedad preocupa a paterfamilias, sumado al retroceso de la entidad al amarillo en el semáforo epidemiológico. En un sondeo realizado por este Diario, los progenitores externaron su temor de que sus descendientes contraigan el virus, de ahí que pidieron la inmunización para estar más seguros.

No te pierdas: Llama Sesa a reforzar medidas de contención contra Covid-19

Aunque saben que el antígeno no exenta el contagio, sí les brinda protección y evita que los síntomas sean tan agresivos, por ello están dispuestos a vacunarlos.

Local ¿Te vacunaste contra Covid-19? Descarga por WhatsApp tu certificado de vacunación

Al respecto, Laura Vianey Torija, madre de familia de Óscar, quien cursa cuarto año de primaria, dijo que sí permitiré que le apliquen la vacuna porque servirá de protección, además es necesario inmunizarlos así como hicieron con los adultos; los niños difícilmente cumplirán las medidas de higiene, ellos juegan, abrazan y comparten artículos con sus compañeros, con la vacuna me sentiré más segura.

Respecto a la declaración del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, de que “si no quieren que sus hijos vayan a la escuela, no los manden”, precisó que no le resulta un comentario intolerante porque es decisión de cada padre de familia llevarlo o no, en su caso precisó que prefiere que pierda el ciclo o continuar con clases virtuales que llevarlo a las aulas.

Te puede interesar: Tlaxcala cierra julio con 867 casos de Covid-19

Por otro lado, Miguel Ángel Pérez Solís, padre de tres menores de edad, mencionó que sus descendientes sí deben ser vacunados contra Covid-19 previo a la reanudación de actividades académicas en los planteles.

Local Jóvenes huamantlecos provocaron desórdenes en vacunación

Permitiré que vacunen a los tres ante el inminente regreso a clases presenciales por todos los beneficios que implica la inmunización, quiero proteger a mis hijos.

A su vez, Abimael Hernández Pérez, también padre de familia, está de acuerdo con aplicar el biológico anticovid a los menores de edad, por lo tanto, permitirá que sean vacunados.

No dejes de leer: Relajan las medidas sanitarias en Huamantla

Otro progenitor, quien prefirió omitir su nombre, dijo que sí quiere que sus hijos sean vacunados, pero aceptó que esperará los tiempos que indiquen las autoridades, pues considera que no serán tan irresponsables para exponerlos en las aulas sin ser inmunizados.

La entidad tlaxcalteca, el municipio con el mayor número de contagios es la capital con tres mil 476.

Más información: En Tlaxcala, fallece menor de 12 años por Covid

Siguen activos los hospitales Covid-19, apesar del semáforo verde | Autoridades de salud del estado y Federación piden a la gente mantener las medidas sanitarias...https://t.co/FX1gaAolZs#Covid19 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 8, 2021

Continúa leyendo:

Local Continúa inmunización a jóvenes tlaxcaltecas

Local Responden jóvenes a vacunación Covid