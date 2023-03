Atenderá Lorena Cuéllar quejas sobre corredor urbano

El gobierno estatal escuchará y atenderá las peticiones y sugerencias que hagan los vecinos de las comunidades de la Candelaria Teotlalpan, municipio de Totolac, y de Acxotla del Río, municipio de Tlaxcala, respecto al Proyecto Integral del Corredor Urbano sobre el Primer Tramo del Río Zahuapan, aseveró la mandataria estatal, Lorena Cuéllar Cisneros.

Local Persiste desconfianza por obra en Zahuapan

En entrevista, consideró que probablemente las personas inconformes con el diseño del proyecto no tienen toda la información, o no la correcta, pues dijo que aunque habían iniciado con algunas labores no se trata de la ejecución del plan como tal.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Tras aseverar que ese tema será muy cuidado, comentó que previamente el gobierno del Estado realizó una entrevista a las personas que viven entorno al río, para saber su opinión y qué proponían para el atender la problemática de este.

Municipios En Tepetitla, ignoran si polución de afluentes causa cáncer

Primero hubo diferentes ideas porque somos de las pocas ciudades donde cruza un río, y la idea era darle una proyección turística, aprovechar el río y los afluentes para convertirlo en una zona no solo recreativa y de esparcimiento, sino también turística, pero para ello tenemos que atender diversas cuestiones, por ejemplo, la eliminación de los olores, añadió.

Indicó que la única intención de ese proyecto es transformar la ciudad sin dejar de lado que el Zahuapan es un cuerpo de agua emblemático, de ahí que en el diseño del plan elaboraron un análisis sobre el río y escucharon a la gente.

Local [Actualización] Frenan obra de corredor urbano sobre Zahuapan

No dejes de leer: ➡️ [Actualización] Frenan obra de corredor urbano sobre Zahuapan

Más adelante daremos a conocer el proyecto porque no queremos afectar al río y no queremos afectar a los vecinos. Yo he demostrado con muchos hechos que la única intención es cuidar al medioambiente y que todas esas descargas que hoy se llegan al río y que lo contamina sean encausadas como corresponde, añadió.

Dijo que la idea es lograr que ese afluente esté menos contaminado, y que ya iniciaron con una primera limpieza de varios kilómetros en donde encontraron mucha basura, y que a partir de eso será desarrollado un proyecto integral en el que niños, jóvenes e integrantes de los sectores de educación, salud y medioambiente, converjan para su cuidado.

Municipios Persiste la polución de ríos en Ixtacuixtla





“Que estén tranquilas las personas porque cuando tengamos el proyecto podrán conocerlo, y de momento las acciones que iniciaron fueron detenidas para poder escucharlas”, aclaró.

Te puede interesar: ➡️ Persiste desconfianza por obra en Zahuapan

Finalmente, hizo el llamado a los vecinos inconformes a conocer el proyecto de forma detallada para poder emitir opiniones y sugerencias que el gobierno respetará, pero mencionó que no hay necesidad de hacer manifestaciones porque las autoridades estatales siempre estarán dispuesto al diálogo, pero solo cuando no se trate de hacer ruido político.

La Gobernadora indicó que la idea del proyecto es lograr que ese río esté menos contaminado, y que ya iniciaron con una primera limpieza de varios kilómetros en donde encontraron mucha basura