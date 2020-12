Aumentó 500 %  el trámite de testamentos en Tlaxcala

Debido al temor de perder la vida al contraer Covid-19, el trámite de testamentos aumentó en un 500 % en este año, pues durante la campaña que realizó el gobierno estatal de agosto a noviembre de este año, la Dirección del Registro Público de la Propiedad recibió 343 trámites oficializados ante un notario público, es decir, 268 más de los realizados en 2019.

Lo anterior lo reveló la titular de la dependencia, Elida Garrido Maldonado, quien explicó que al corte del 30 de noviembre concentraron esa cantidad récord, aunque la extensión del plazo también abonó a que se realizaran más trámites.

Asimismo, afirmó que las condiciones sanitarias que se viven actualmente fueron factor para que los tlaxcaltecas hicieran uso de la cultura del testamento, esto para evitar heredar problemas a sus familiares, haciendo uso de este instrumento legal que da la ley para disponer de sus bienes después de la muerte.

“La verdad es que ahora sí lo vemos de manera personal y si lo que se quiere es asegurar, pues no se tiene la vida comprada, estamos expuestos a la pandemia; hoy podemos estar bien de salud y mañana ya no, entonces parte del incremento de esta cultura fue lo que se está viviendo, el temor a perder la vida y no dejar problemas”, enfatizó la funcionaria.

En este sentido, la también directora de notarías resaltó las gestiones del gobernador Marco Mena, a través de la Secretaría de Gobierno, ante el Consejo de Notarios, para ampliar la campaña.

Necesario fomentar la cultura del testamento



Finalmente, dijo que quienes aprovecharon estos meses tuvieron un ahorro de casi siete mil pesos, pues normalmente el trámite cuesta entre ocho y 10 mil pesos y en ese lapso de la campaña tuvo un valor de mil 800 pesos.

