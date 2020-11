Autorizan donar predio para construir Santuario en honor a los “Santos Niños Mártires”

Al cumplir con la documentación requerida, el Congreso local autorizó al ayuntamiento de Tlaxcala donar el predio turístico denominado “La Hera”, ubicado en San Esteban Tizatlán, para la construcción del Santuario de la Misericordia en honor a los “Santos Niños Mártires”.

Los Niños Mártires de Tlaxcala son modelo de vida: Obispo

Ayer, en sesión ordinaria, los diputados locales respaldaron el expediente parlamentario remitido por Héctor Martínez García, síndico de Tlaxcala, por medio del cual solicitó la autorización para la donación de predio cuya superficie es de 11 mil 700.12 metros cuadrados, y que está ubicado a un costado del nuevo Hospital General de Tlaxcala.

La Diócesis de Tlaxcala será la encargada de construir el Santuario que servirá para recibir a los familiares de los enfermos del Hospital General de Tlaxcala, del General Regional “Emilio Sánchez Piedras” (Tzompantepec), del Infantil de Tlaxcala y del de la Mujer.

Según el dictamen aprobado, la ubicación del Santuario junto a la zona de hospitales es de suma importancia porque regularmente a los enfermos los acompañan sus familiares, quienes frecuentemente necesitan servicios que no existen cerca o que por su situación económica no pueden pagar.

Santuario en Tizatlán brindará alojamiento a familiares de hospitalizados

Tiene como finalidad ofrecer ese espacio de servicios de caridad y misericordia para toda esa gente vulnerable que pasa momentos de dificultad, y que deben encontrar en nuestra solidaridad la mano del hermano que no abandona, e independientemente de la confesión religiosa, el Santuario será un espacio para paliar necesidades de alimentos, aseo, hospedaje, descanso y espacio de oración de quien lo necesite, dice la propuesta avalada.

Además, según lo planteado por el ayuntamiento capitalino, el Santuario de la Misericordia servirá también como una ruta turística, cultural y religiosa, pues planean la creación de la “Ruta de los Mártires”, un recorrido que podrá hacerse en auto, en bicicleta o a pie, en donde los visitantes podrán adquirir artesanías, alimentos y hasta servicio de hospedaje, algo que representará una importante derrama económica y que podría generar otras fuentes de empleo como restaurantes y lugares para pernoctar.

Pero no solo Tizatlán resultará beneficiada con la edificación del Santuario, pues la “Ruta de los Mártires” también comprenderá a los municipios de Yauhquemecan, Amaxac y Apetatitlán, que también tendrán beneficios económicos y turísticos.

Trabaja Iglesia para proteger a menores

La diputada local Luz Vera Díaz fue la encargada de dar lectura al dictamen, y explicó el inmueble es un predio rústico que colinda con dos caminos de terracería y Barranca Nigos y Xahuantlacan, y que es viable avalar la donación toda vez que no es un Monumento Histórico, no colinda con alguno y no se encuentra en zona de monumentos históricos.

