Avanza gratuidad de los servicios de salud para todo el pueblo: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la gratuidad de los servicios de salud avanza con la implementación del IMSS-Bienestar en Tlaxcala, Nayarit y Colima, y se comprometió a que para 2023 este modelo quedará instaurado en todo el país para hacer valer el derecho a la salud a toda la población.

En gira de trabajo por la entidad tlaxcalteca, el mandatario manifestó que el Plan de Salud IMSS-Bienestar se compone de tres elementos esenciales para garantizar que los mexicanos reciban atención de calidad: infraestructura y equipamiento; medicamentos y federalización de los trabajadores con salarios bien remunerados.

En cuanto a infraestructura y equipamiento, señaló que su gobierno ha dado impulso a la conclusión de hospitales que quedaron abandonada por gobiernos pasados, en los que fue evidente que esos proyectos eran emprendidos con la intención de ganar dinero mediante contratos corruptos.

Se comprometió a que para 2023 este modelo quedará instaurado en todo el país para hacer valer el derecho a la salud a toda la población.

En el segundo punto, refirió que ahora el país puede adquirir medicamentos en el extranjero y mediante múltiples firmas farmacéuticas, a diferencia del gobiernos pasados, cuando existía un monopolio y la adquisición la concentraban 10 empresas intermediarias que tenían el control, pero ahora “ya no hay esa corrupción y nos alcanza para otorgar medicamentos gratuitos no solo el cuadro básico, todos los medicamentos que se necesitan”.

Sobre la federalización, expuso que los trabajadores tienen total libertad de decidir adherirse o no al actual plan de salud; no obstante, resaltó que obtener una plaza federal implica mayor garantía y certeza jurídica, porque “hay garantías, a diferencia de un gremio local donde no les pagaban y a veces los dirigentes no defienden a los trabajadores, no estoy hablando al tanteo, a mi se me han acercado charros sindicales que han pedido convenir acuerdos, pero los hemos mandado al carajo”.

“Estamos muy contentos porque aquí en Tlaxcala está iniciando una etapa nueva, se nos han facilitado las cosas para llevar a cabo ese plan porque tienen Ubaldo muy buena gobernadora, Lorena Cuéllar”, expresó.

López Obrador reveló que desde que inició su gobierno ya tenía en mente echar a andar el Plan IMSS-Bienestar, tras recorrer los hospitales en los que se percató de las precariedades y deficiencias con las que laboraban.

“Los hospitales carecían de equipos, no había médicos, mucho menos especialistas, tampoco medicamentos, a veces se transferían los recursos de la Federación a los estados y se usaban con otro propósito, se desviaba… por eso nos comprometimos a dejar un servicio de salud pública eficiente, digno, a garantizar el derecho del pueblo en la idea de que la salud no es un privilegio, es un derecho del pueblo”.

ANUNCIA AMLO UNIDAD ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGÍA

Al revelar que él mismo es testigo de la importancia de contar con médicos especializados, el presidente López Obrador anunció la construcción en Tlaxcala de una unidad de cardiología para atender este tipo de padecimientos que representan la primera causa de muerte en México.

“Llegué a urgencias a las dos de la mañana y ese medicamento que tienen ahí me lo aplicaron y abrió un poco la arteria; eran tengo el dolor que tenía que llegué a resignarme porque ya no podía, ya no soportaba ese dolor. Los que han tenido infartos saben de lo que estoy hablando y por esa intervención a tiempo me salvaron”.

Contar con una unidad especializada en cardiología permitirá que los tlaxcaltecas no tengan la necesidad de ser llevados a Puebla o la Ciudad de México.

En el caso del Hospital General de Huamantla, ofreció que su gobierno adquirirá un tomógrafo, con el cual no cuenta y es muy necesario para su labor”.

“Ya iniciamos con los hospitales, equipamiento, medicamento y federalización. Por eso aunque es muy polémico y son muy retrógradas nuestros adversarios, que son muy conservadores, no les gusta que contratemos médicos de otros países, pero la salud es primero, es un derecho humano, no tiene que ver con ideologías, no tiene que ver con la política y claro que necesitamos especialistas y los vamos a traer de Francia, de China, Estados Unidos y Cuba”.





