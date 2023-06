Azota intensa granizada a la entidad tlaxcalteca

Una intensa granizada azota a la entidad tlaxcalteca la tarde de este sábado 3 de junio, con reportes de afectaciones en comercios y viviendas de municipios como Chiautempan, Apetatitlán, Tlaxcala Capital, Apizaco y La región de Huamantla.

Local Sorprende caída de granizo de grandes dimensiones, en Chiautempan

Ante el sorpresivo fenómeno meteorológico, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y la Central de Bomberos han activado a su personal para acudir a atender cualquier reporte que se presente.

Un tráiler volcado en la carretera Apizaco-Huamantla, calentadores solares de diversas viviendas averiados, calles y comercios anegados por la acumulación de agua y granizo, así como ramas desprendidas son los reportes ciudadanos más constantes.

Al momento no hay un saldo preciso toda vez que continúa la lluvia acompañada de granizo; no obstante, brigadas de la CEPC ya iniciaron in recorrido para conocer las afectaciones y emitir información oficial del grado de daños que ha dejado la intensa granizada de esta tarde.

Por este fenómeno natural, autoridades recomiendan a la ciudadanía resguardarse para evitar algún accidente, sobre todo de tipo carretero o por la exposición directa a la lluvia.

Asimismo, resguardar a los animales de compañía en casa; vigilar las casas con techumbre de lamina y cualquier eventualidad reportar al 911 a los siguientes números de Protección Civil o bien Seguridad Pública.