Balance positivo en exportaciones tlaxcaltecas

Diversos productos elaborados por tlaxcaltecas han ganado terreno en el ámbito de las exportaciones. Las empresas manufactureras instaladas en la entidad tienen variados rubros, pero fue la fabricación de productos a base de minerales no metálicos la que registró la mayor cantidad de dólares en ventas a otros países durante enero a septiembre de 2021.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contempla tres sectores en las exportaciones del país: el agropecuario, minero e industrias manufactureras, pero Tlaxcala no figura en los primeros dos, pues la medición que realiza es a partir de miles de dólares, en contraste, la manufactura, que consiste en elaborar productos con las manos y/o con ayuda de máquinas, fue el ámbito importante en el estado.

Así lo reveló la estadística más actualizada del documento Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa del Inegi, al corte del tercer trimestre del año pasado fueron un mil 428 millones 633 mil dólares en la industria manufacturera.

En un desglose trimestral, de enero a marzo del año pasado este sector generó 422 millones 911 mil dólares, de abril a junio fueron 503 millones 231 mil billetes verdes y de julio a septiembre fueron 502 millones 491 mil. En el mismo periodo pero de 2020, fueron 383 millones 731 mil dólares en el primer trimestre, 302 millones 341 mil en el segundo y 349 millones 296 mil en el tercer periodo, para dar un total de un mil 35 millones 368 mil dólares solo en los tres primeros semestres.

PRODUCTOS EXPORTADOS

Según Inegi, de las 21 industrias manufactureras registradas en sus estadísticas, fue la fabricación de productos a base de minerales no metálicos la que tuvo mayores ventas de mercancía, al reportar 164 millones 641 mil dólares en el primer trimestre, 281 millones 649 mil dólares en el segundo trimestre y 192 millones 631 mil en el tercer periodo.

En dicha clasificación se consideran los productos a base de arcillas y minerales refractarios, vidrio, cemento, productos de concreto, cal y yeso, entre otros, artículos que registran tendencia al alza desde 2008, pero fue a partir de 2014 que las ventas se dispararon del resto de la industria de este tipo.

Otras manufacturas que generan las mayores cantidades de dólares al ser exportadas son la fabricación de equipos de transporte, industria química, fabricación de accesorios, aparatos electrónicos y equipo de generación de energía.

Además de la fabricación de insumos textiles y acabados, prendas de vestir, equipos de cómputo, de comunicación, componentes y accesorios electrónicos, productos de la industria metálica básica, industria de papel y subsectores no especificados que por motivos de confidencialidad no se pueden proporcionar en forma desagregada. No obstante, en 2007, año en que comienzan los registros de exportaciones trimestrales del Inegi, eran las prendas de vestir las que tenían la mayor venta de todas las industrias manufactureras del estado, las cuales reportaron 181 millones 486 mil dólares.

IMPACTO DE PANDEMIA

En 2020, las exportaciones locales registraron una caída en el segundo trimestre, lo que puede ser atribuido al inicio de la pandemia por Covid-19, la cual inició con el confinamiento y paro de actividades en marzo de ese año.

De acuerdo con el Inegi, en el primer trimestre de 2020 las exportaciones totales fueron de 383 millones 731 mil dólares, pero de abril a junio del mismo año cayeron a 302 millones 341 mil billetes verdes.

No obstante, a partir del tercer trimestre del año pasado y hasta los últimos registros del Inegi, las exportaciones manufactureras mantienen su tendencia al alza.

Durante julio, agosto y septiembre la entidad se situó en el lugar 24 en el país respecto al total de exportaciones registradas.

El Inegi argumentó que la importancia de las exportaciones reside en el efecto que tienen sobre el crecimiento económico, la productividad y el empleo del país.

Finalmente, de acuerdo con especialistas en materia económica, la región norte del país es la que aporta el mayor volumen de ventas al extranjero, mientras que la zona centro, donde se sitúa Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Morelos y Querétaro, contribuyen con el 20.2 % del total del país.

Tlaxcala se encuentra entre las cinco entidades del país con el mayor incremento en el valor de sus exportaciones con el 43.9 %.

Con información de Fabiola Vázquez | El Sol de Tlaxcala

