Basta de abusos y privilegios, dicen alcaldes a sindicatos estatales

Los presidentes municipales de Tlaxcala dieron su respaldo a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros en su determinación de implementar los Módulos Médicos de Salud Integral para uso de los trabajadores y extrabajadores del gobierno estatal.

A través de un desplegado firmado por 56 de los 60 alcaldes del estado, los titulares de los gobiernos municipales rechazaron las movilizaciones, y de forma específica los bloqueos carreteros y viales, protagonizadas por el llamado Frente Unido de Trabajadores en Defensa de los Derechos Laborales, que está en desacuerdo con esa estrategia de la administración estatal en materia de salud.

Los presidentes municipales recriminaron que las protestas de integrantes de los sindicatos 7 de Mayo, Justo Sierra, Juárez Blancas, Mártires de 1910, de la sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, y jubilados y pensionados, causen afectaciones a toda la población.

Ante los últimos hechos promovidos por los sindicatos que causan perjuicio y daños a la población en general, manifestamos incondicionalmente nuestro total respaldo y apoyo a nuestra gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros", dice el desplegado.

En el documento, los alcaldes sostienen que están del lado de la razón y la justicia, por lo que demandaron no más abuso, no más privilegios y no más corrupción.

"Convocamos a todo el pueblo, este es el momento de la unidad", se lee en el desplegado publicado este día en El Sol de Tlaxcala.

Además, dieron su total respaldo a Cuéllar Cisneros al informarle que no está sola en la lucha para poner orden y acabar con la corrupción en Tlaxcala.

El documento dirigido a la opinión pública carece de la firma de los presidentes municipales de Texoloc y Apetatitlán, quienes asistieron a la reunión de alcaldes pero optaron por no plasmar su firma.

En cuanto a la recién nombrada alcaldesa de Tlaxcala y la de Benito Juárez, no acudieron a la misma reunión.