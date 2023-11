Buen Fin 2023: recomienda Condusef pagar deudas antes de hacer nuevas compras

Ante el entusiasmo comercial generado por el Buen Fin 2023, tlaxcaltecas deben revisar que ya no tengan deudas asumidas el año anterior para poder hacer compras a meses sin intereses y así no poner en riesgo sus finanzas personales y familiares, recomendó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

En los casos donde todavía pagan productos o servicios que adquirieron en la edición pasada, lo ideal es no volver a endeudarse y no comprar a meses sin intereses con las tarjetas de crédito porque eso representa acumular más dinero a pagar.

Con la diversidad de productos electrónicos y electrodomésticos que estarán en promoción, la gente debe ser precavida en las compras del Buen Fin 2023, razonar su compra y verificar si en realidad necesitan el producto o servicio, señaló la titular de la Unidad de Atención a Usuarios de la Condusef en Tlaxcala, Marisol Núñez Vázquez.

Expuso que la comparación de precios de un establecimiento a otro ayuda a seleccionar la mejor opción de compra, ya sea a contado o a meses sin intereses, sumado a planear un presupuesto económico que pueden gastar durante el Buen Fin, lo que evitará que se endeudaden por mucho tiempo.

Exhorta la titular de la Condusef, en Tlaxcal, Marisol Núñez Vázquez, a no realizar compras innecesarias durante el Buen Fin. Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

El usuario de servicios financieros también tiene que corroborar cuál es su capacidad de endeudamiento, toda vez que la recomendación es no rebasar el 30 % de sus ingresos mensuales.

Verificar que no tengan esos pendientes del Buen Fin anterior, porque muchos pagos pequeños hacen uno grande, es importante que liquiden su adeudo, de lo contrario el pago que realicen a su tarjeta de crédito se tomará como saldo a favor y le seguirán cobrando la mensualidad sobre promociones”.

PAGOS ELECTRÓNICOS

Con el incremento en las compras mediante medios electrónicos utilizando la tarjeta de crédito y débito, la recomendación de Condusef es conservar el recibo de la compra para hacer alguna reclamación futura, planteó Marisol Núñez.

Remarcó que la gente debe verificar que en su recibo de compra se especifique la promoción de meses sin intereses o la que elijan en el establecimiento que adquieran sus productos o servicios.

La Condusef pidió a los tlaxcaltecas que en las compras por internet verifiquen que las páginas web sean seguras, cuenten con el protocolo httpps://, con el candado de seguridad, sus políticas de pago, dirección y condiciones de envíos.

Que este Buen Fin no sea el fin de su cartera. Lo recomendable es que si van a aprovechar alguna oferta lo hagan de contado, para que no tengan deudas posteriormente. Es importante que no se dejen llevar por la euforia de la promoción”.

Para los días del Buen Fin 2023, la Condusef tendrá en servicio su micrositio de comercio electrónico que brinda consejos para hacer compras seguras en línea.





4 días durará el Buen Fin 2023, del 17 al 20 de noviembre

Compras seguras

La Condusef tendrá en servicio su micrositio de comercio electrónico con consejos para hacer compras seguras en línea.