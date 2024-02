Busca INE evitar pugnas por límites territoriales entre municipios y comunidades

Para desarrollar una jornada electoral en calma, el vocal ejecutivo de la Junta local del Instituto Nacional Electoral (INE), Jesús Lule Ortega, espera que los conflictos por límites territoriales entre comunidades y municipios no afecten la elección concurrente, como sucedió en la pasada jornada.

En entrevista, Lule Ortega reconoció que en este momento no afectan, pero lo más relevante en el caso de Tlaxcala es que existen diversos conflictos de este tipo, aunque en algunos municipios han logrado acuerdos con relación a ponerse ambas partes de acuerdo en donde está esa colindancia, pero no en todos los casos sucede y, entonces, se generan conflictos de orden político, social y eso trae problemas.

Jesús Lule Ortega, vocal Ejecutivo de la Junta local del INE. | Jesús Lima

Por ejemplo, en la última elección, entre Santa Ana Chiautempan y la Magdalena Tlaltelulco se presentó un problema, eso queremos preverlo con las autoridades de seguridad para evitar que las electorales tomen alguna determinación que no queremos, que es no ubicar casillas por no haber circunstancias propicias para ello, enfatizó.

Aceptó que lo que el INE busca es que se instalen todas las casillas, que los ciudadanos lleguen a votar, pero para eso necesitan que todas las partes que están en conflictos sepan que esa no es la vía, y que las autoridades de seguridad apoyen a las electorales para desempeñar mejor su labor.

Puntualizó que en caso de que existan nuevos acuerdos entre demarcaciones para delimitar sus territorios, el INE ya no podría hacer dicha actualización, pues los procesos de reseccionamiento para redefinir límites geográficos ya está concluido, entonces sería hasta que pase el proceso electoral para hacer alguna modificación a la cartografía.

Es conveniente que tengamos la información si el Congreso emite un decreto que delimite territorios entre municipios, o el que se presenta entre Tlaxcala y Puebla en San Pablo del Monte, donde no han llegado a un acuerdo y, aunque está en manos del Senado de la República, para que en un futuro al hacer cambios a la cartografía se tengan esos acuerdos, resaltó.

Finalmente, aseguró que el INE tiene una cartografía aprobada para esta elección, la cual ha sido elaborada para operar únicamente con fines electorales, no como límites político-administrativos de las demarcaciones, pues ante eso el INE no tiene competencia, de ahí que la cartografía es para el proceso electoral y determinar dónde van a ubicar las casillas y qué tipo de elecciones.