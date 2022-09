Buscar empleo, causa de abandonar estudios universitarios 

A pesar de que la pandemia por Covid-19 modificó las principales causas de la deserción escolar en los universitarios, la necesidad de buscar un empleo todavía es el primer obstáculo para no concluir una carrera universitaria, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el Inegi, del total de la matrícula educativa en el sector de 19 a 24 años de edad, el 31.6 % realizó su inscripción para el ciclo escolar 2020-2021, de ellos el 13.1 % no realizó este trámite porque abandonó sus estudios para buscar empleo, mientras que el 12.5 % no continuó su formación por falta de dinero y el tercer motivo que truncó la carrera de los universitarios fue por un contagio de Covid-19.

A partir de la pandemia, los motivos que orillaron a los universitarios a dejar sus estudios fueron los siguientes: el 26.6 % no se inscribió por considerar que las clases a distancia son poco funcionales, el 25.3 % porque sus padres o tutores se quedaron sin empleo, el 21.9 % careció de computadora u otro dispositivo con conexión a internet, el 19.3 % no realizó el trámite porque la escuela cerró definitivamente, el 4.4 % porque no contó con respaldo del padre o tutor, el 2.6 % debido a que un familiar enfermó o falleció por Covid-19 y el 2.3 % por contagiarse del virus.

TASA DE ABANDONO

En Tlaxcala, durante el ciclo escolar 2020-2021, la tasa más elevada de abandono escolar ocurrió en el nivel superior al reportar 10.6 %, cifra que estuvo por encima de la media nacional que fue de 8.2 %, reveló el Inegi.

El siguiente sector con mayor abandono fue en el nivel medio superior, pues el 7.2 % de estudiantes no continuaron sus estudios, no obstante, la estadística quedó por debajo de la tasa nacional que fue de 10.8 %.

El problema aminoró considerablemente en el nivel secundaria, pues la entidad solo registró el 0.8 %, cifra que fue favorable debido a que un reducido número de alumnos frenó sus estudios en las aulas. La media nacional fue del 2 %.

En el rubro de primaria la deserción escolar fue prácticamente nula, pues la tasa para la entidad fue del 0.1 %, situación que marcó números positivos al estar por debajo de la media nacional de 0.4 %.

PRIMARIA, CON LA MAYOR EFICIENCIA

El nivel de primaria tiene la mayor eficiencia en la conclusión de los estudios en Tlaxcala, incluso, la entidad está por encima de la media nacional. Según los datos reportados por la Secretaría de Educación Pública 2020-2021, en la entidad la tasa de conclusión de estudios fue de 100.3 %, en secundaria de 94.8 % y en la educación media superior de 75.8 %.

Las tres estadísticas situaron al estado por encima de la media nacional que fue de 96.9 %, 91.4 % y 67.5 %, respectivamente.





10.6 POR CIENTO fue la tasa más elevada de abandono escolar en el nivel superior

La eficiencia del sistema educativo en Tlaxcala es del 22 %, reveló “Principales cifras del Sistema Educativo Nacional”.

