Mermó matrícula escolar en Tlaxcala

En un comparativo entre el ciclo escolar 2020-2021 y 2021-2022, Tlaxcala registró una disminución en la matrícula educativa desde el nivel inicial hasta el superior, pues en solo un año, cuatro mil 575 alumnos dejaron las aulas.

En el periodo que inició en 2020 y que transcurrió en la modalidad virtual debido a la pandemia por Covid-19, la entidad registró una matrícula de 370 mil 228 alumnos en el nivel inicial, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y superior; pero en el siguiente año, cuando fue retomada parcialmente la presencialidad, la cifra disminuyó a 365 mil 653 estudiantes, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aunque la estadística no revela los motivos de este fenómeno, cada año las escuelas egresan e ingresan un número proporcional de alumnos, de ahí que la diferencia no debería ser tan marcada. No obstante, la falta de recursos tecnológicos y el impacto económico afectaron severamente al sector educativo, según diversos estudios en la materia.

De acuerdo con la estadística, el problema de los estudiantes que abandonaron o concluyeron sus estudios tuvo mayor presencia en los varones, pues en 2020 reportaron a 185 mil 66 hombres estudiando en algún nivel educativo, pero en el periodo que comenzó en 2021 y concluyó este 2022, la cifra bajó a 181 mil 789, lo que significa una diferencia de tres mil 277 educandos.

En las mujeres, la situación fue ligeramente menor, pues de 185 mil 162 alumnas en el periodo de 2020 a 2021, la cifra pasó a 183 mil 864 en el ciclo 2021-2022, de ahí que la disminución fue de mil 298.

El nivel educativo de primaria registra al mayor número de estudiantes en la entidad. | Fabiola Vázquez

Y es que en un retroceso de cinco años, la discrepancia en la matrícula fue menor, pues el promedio entre el ciclo 2015-2016 y 2020-2021 reportó a prácticamente los 370 mil estudiantes.

NIVELES EDUCATIVOS

La educación inicial, que comprende de cero a los tres años de edad, reportó a mil 426 estudiantes durante el ciclo escolar que inició en 2020, pero en el periodo que comenzó el año pasado la cifra fue de mil 363, con solo una diferencia de 63.

En este nivel educativo, los números reportan mayor presencia de mujeres respecto a los varones, pues en el ciclo que concluyó el mes pasado, fueron 685 alumnos y 678 alumnas.

Respecto al preescolar, que va de los tres a los seis años de edad, hubo 48 mil 862 estudiantes, de ellos, 24 mil 771 fueron niños y 24 mil 91 niñas entre 2020 y 2021; pero en el siguiente periodo la matrícula fue de 48 mil 413 estudiantes, de los cuales fueron 24 mil 352 niños y 24 mil 61 niñas. La diferencia fue solo de 449 entre ambos cursos.

De los seis niveles que conforman la educación en México, el de primaria -de seis a 12 años de edad- es el que tuvo al mayor número de estudiantes. Durante el año más crítico de la pandemia registraron a 151 mil 693 alumnos, pero al siguiente año la cifra descendió a 149 mil 11, de ahí que la diferencia fue de mil 428.

En este sector, la presencia de varones es mayor, pues tan solo el ciclo anterior hubo 75 mil 566 niños contra 73 mil 445 niñas.

Al pasar a nivel secundaria, la matrícula de estudiantes descendió severamente, pues más de la mitad de alumnos de 12 a 15 años de edad, respecto al nivel primaria, no continuaron con sus estudios. Según el Inegi, fueron 74 mil 758 alumnos en este nivel durante 2020-2021, contando a 73 mil 617 varones y 37 mil 141 mujeres, pero en el periodo 2021-2022 solo reportó a 73 mil 521, de ellos, 36 mil 999 hombres y 36 mil 522 mujeres. El descenso entre periodos fue de mil 237 educandos.

En el nivel medio superior, que integra a adolescentes de aproximadamente 15 a 18 años de edad, el número total de alumnos decayó a 57 mil 22 jóvenes entre 2022 y 2021, de los cuales fueron 28 mil 176 hombres y 28 mil 846 mujeres; mientras que en el ciclo anterior reportaron a 28 mil 846 estudiantes, de los cuales hubo 27 mil 605 alumnos y 28 mil 761 alumnas. La diferencia solo fue de 656.

Finalmente, las cifras revelan que en la educación superior, hubo 36 mil 467 jóvenes cursando alguna licenciatura o ingeniería durante 2020-2021, en este ciclo la presencia de mujeres -19 mil 641- es mayor respecto a los hombres -16 mil 826. La situación fue replicada en las estadísticas del periodo 2021-2022, donde la matrícula en este nivel fue de 36 mil 979 estudiantes, de los cuales fueron 20 mil 390 mujeres y 16 mil 589 varones.

Del total de la matrícula educativa en Tlaxcala, solo el 9.7 % cursa el nivel superior.





