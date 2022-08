[Video] Renovarán la escuela primaria de Aztatla, destinarán seis millones de pesos

Se ganaron a pulso este privilegio. Esta mañana, en la escuela primaria Miguel Hidalgo, ubicada en San José Aztatla, municipio de Contla de Juan Cuamatzi, inaugurarán el ciclo escolar 2022-2023, institución que será reconstruida en su totalidad, dio a conocer Homero Meneses Hernández, secretario de Educación en la entidad.

Los trabajos contarán con el apoyo de Eddy Roldán Xolocotzi, alcalde de dicho municipio, quien destinará alrededor de tres millones de pesos y el gobierno del estado aportará otros tres millones de pesos para la obra.

Respecto a la escuela sede, su construcción data de 1940 y tiene como antecedente la “escuelita”, como era conocida en Aztatla, instalaciones que surgieron entre 1910 y 1915 para la educación básica de los vecinos y estaba situada a un costado de la iglesia en honor a San José, recordó Abundio Vásquez Cano, director de la escuela.

Su construcción data de 1940 y tiene como antecedente la “escuelita”, como era conocida en Aztatla. Foto: César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

El directivo reveló que los años provocaron daños en las instalaciones, como filtraciones en los salones durante la temporada de lluvias.

Respecto a que la escuela que dirige fue elegida entre más de mil opciones en la entidad, dijo que el nivel académico que mantienen, la inclusión, innovación deportiva, el compromiso y responsabilidad docente destacaron a la institución.

ESCUELA INCLUYENTE

La primaria Miguel Hidalgo destaca por su desempeño académico, pues mantiene el segundo lugar en aprovechamiento de la región. Cuenta con logros destacados a nivel estatal en poesía, canto, Olimpiada del conocimiento, competencias de matemáticas y demostraciones deportivas, pero un aspecto llamativo es la inclusión.

Actualmente su matrícula registra a dos niñas con discapacidad, una con Hipoacusia -sordera que dificulta el habla- y una menor con debilidad visual.

Aunque la escuela no pertenece al rubro de educación especial, dos docentes, por iniciativa propia, han buscado alternativas y asistido a capacitaciones para impartir clases y brindar las herramientas necesarias a las menores de edad para que continúen con su educación básica, pero no de manera particular, pues involucran al resto de alumnos en el aprendizaje de Lengua de Señas Mexicana, así como despertar el interés en la escritura y lectura en braille.

Cuentan con una maestra en educación especial que realiza un trabajo colaborativo, pero son las docentes de grupo las encargadas de la formación educativa en ambos casos.

Reconoció que la plantilla docente no cuenta con una capacitación adecuada para educar a infantes con discapacidad, pero en los Consejos Técnicos han planeado estrategias para atender la situación.

Además, entre febrero y marzo del curso pasado, en la escuela implementaron el Golbol, un deporte creado para personas ciegas o con baja visión, lo cual fue posible debido al acercamiento con una asociación en educación especial que enseñó la disciplina a los estudiantes y realizaron una demostración a la comunidad.

IMPROVISAN MATERIAL EN BRAILLE

Ante la falta de recursos económicos y apoyo de las autoridades educativas en el estado, en la escuela han tenido que improvisar y adaptar el material para impartir clases en braille, pues un cuaderno llega a costar hasta dos mil pesos y no están disponibles en las editoriales locales, puntualizó Tania Moreno Castillo, docente en la escuela Miguel Hidalgo y maestra de una niña con discapacidad visual.

Para tener recursos manipulables que permitan identificar formas y figuras, la docente ha adaptado materiales convencionales, como la regleta, punzón, carretilla, silicón y hojas opalina para “crear” material braille.

Utilizamos una libreta común y la habilitamos para que ella estudie, trazamos las figuras con silicón para que pueda identificar los relieves, perforamos las hojas opalina para que conozca las letras y pueda leer, al no tener material nos vemos en la necesidad de adaptarlo, pero ella es una niña muy inteligente y ha tenido gran avance.

En la escuela han tenido que improvisar y adaptar el material para impartir clases en braille. Foto: César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

Además, la docente emplea el método Constanz, que es un sistema de identificación de colores por el tacto, de ahí que diferentes líneas permiten identificar al verde, rojo, café o rosa, por mencionar algunos, y con silicón trazan dichas marcas en los lápices de colores para “sentir” cada color.

Lamentó que los libros de texto en braille correspondientes al primer grado están desfasados, pues el contenido no coincide con los textos regulares, de ahí que usan pocas veces este material y deben implementar otros recursos para empatar las clases.

APRENDEN LENGUA DE SEÑAS MEXICANA

La escuela primaria Miguel Hidalgo, ubicada en San José Aztatla, municipio de Contla de Juan Cuamatzi, será sede de la inauguración del ciclo escolar 2022-2023. Foto: César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

Otro caso particular en la escuela Miguel Hidalgo es el que atiende la docente Consuelo Vásquez Vásquez, quien tuvo que aprender Lengua de Señas Mexicana para impartir clases a una alumna que padece Hipoacusia y logró pasar a quinto grado de primaria.

La docente hace una planeación semanal para trabajar con sus alumnos, pero también incluye un programa adaptado para la menor que tiene el problema auditivo y del habla, quien debe aprender a leer y escribir con señas.

Compartió que para aprender este sistema acudió con la maestra de educación especial, pero también mantiene su preparación en su hogar, de ahí que destina más tiempo a su labor.

La atención que brinda a su alumna es particular y general, pues mantiene el ritmo de trabajo con todo su grupo, lo que ha propiciado que los estudiantes aprendan saludos y frases en Lengua de Señas Mexicana.

Además, las clases las imparte con material colorido, así como libros y cuadernos especiales para el aprendizaje de la menor.

La docente calificó como significativo el avance de su alumna, quien sabe leer, escribir, sumar, restar y están en el proceso de resolución de problemas matemáticos.

Respecto a la interacción con sus compañeros, dijo que es buena, participa en clases de educación física, convive y juega con los otros alumnos, incluso mantienen la comunicación.

No obstante, no es la primera experiencia para la docente, pues compartió que hace cuatro años llegó Osvaldo, un alumno que también presentó Hipoacusia, pero no pudieron continuar con su formación debido a que fue cambiado de escuela.

6 millones de pesos destinarán para la obra; el municipio de Contla y el gobierno estatal aportarán tres millones de pesos cada uno.

INFRAESTRUCTURA

La escuela primaria Miguel Hidalgo está integrada por salones de primero a sexto grado, cada uno cuenta con el grupo A y B, además cuenta con biblioteca, bodega, desayunador, sanitarios, dirección, aula de cómputo, jardineras, periódico mural y cuadro de honor.

La escuela primaria Miguel Hidalgo registra problemas de conducta, alimentación, rezago y hasta desintegración familiar que padecen algunos alumnos.

