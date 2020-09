Candidatos no serán cartuchos quemados, asegura José Luis Garrido

Después de celebrar el registro nacional, el encargado del Partido Encuentro Social Tlaxcala, José Luis Garrido Cruz, destacó que la postulación de sus candidatos no serán “cartuchos quemados”.

En rueda de prensa ofrecida en el zócalo tlaxcalteca, celebró que el INE les devolvió el registro nacional, ahora como Partido Encuentro Solidario, pero seguirán con la misma ideología partidista.

“Defenderemos a la familia, la vida, salvaguardar la igualdad y libertad, preservaremos la dignidad de las personas, respetaremos los derechos humanos, ampararemos la independencia de los tres Poderes y buscaremos combatir la corrupción”, aseveró.

Desde que se construyó el partido político en 2014, dijo que han participado con nuevos ciudadanos, los cuales han representado una garantía de lealtad, honestidad y no son candidatos conocidos.

“Hemos cuidado y seleccionado siempre la competitividad de nuestros postulados, buscamos que sean ciudadanos honorables, que no tengan cola que les pisen, aunque a otros actores políticos no se les cerrará la puerta, pero insistir que para los cartuchos quemados (no habrá posibilidad), ya que no queremos restarle al PES, sino sumarle”, insistió.

Por otro lado, mencionó que una vez regresado al ámbito nacional, seguirán la estrategia de elección para lograr diputaciones federales y con el partido local participarán en presidencias municipales, de comunidad, diputaciones locales y la gubernatura.

Presumió que son cinco mil afiliados al partido a nivel estatal y otros dos mil 500 recién agregados al Partido Encuentro Solidario en la entidad, por lo que tienen capital político para ofertar en las futuras alianzas.

“Agregar que el registro fue injustamente retirado en 2018, porque el INE no tuvo la capacidad de contar nuestros los votos, sin embargo, estamos convencidos de que en las urnas los ciudadanos nos dieron el voto y nunca debimos haber perdido el registro nacional”, finalizó.

