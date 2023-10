Cempasúchil, con ligeras variaciones en los precios

Con ligeras variaciones en sus precios, en la entidad los comercios como florerías, verdulerías y supermercados venden la flor de cempasúchil ante la celebración de Día de Muertos 2023.

Esta flor, uno de los símbolos más sobresalientes de la celebración de Todos Santos, es vendida en ramitos que van desde los 20, 25, hasta 50 pesos, pero pueden despachar al cliente lo que necesite. Mientras las macetas están en 30, 40 y 50 pesos en promedio.

Las familias tlaxcaltecas acostumbran adquirirlas para adornar los altares de sus viviendas, además para acudir al panteón a visitar a sus familiares fallecidos durante el 1 y 2 de noviembre.

En el recorrido que hizo este Diario verificó que las ventas de la también conocida como ‘flor de muerto’ son hasta el momento favorables, conforme pasen los días la tendencia incrementará porque la gente acudirá a comprarlas.

“En la florería ya tenemos la flor tanto en maceta como en ramos. Sí están comprando, mis clientes dicen que ya están enflorando las tumbas de sus seres queridos”, dijo Guadalupe N., dueña de un establecimiento.

Amelia N., dueña de una verdulería, expresó que vende las macetas de cempasúchil porque sus clientes las prefieren para las ofrendas y las actividades escolares de sus hijos.

“Es lo que más me compran, la flor en maceta. Está en 30 pesos. Sí he vendido, he tenido clientes que se llevan de siete macetas en adelante, me dicen que para decorar su casa”.

En tanto, Jacinto N., dueño de una florería, mencionó que sus clientes ya le están haciendo los encargos de flor en mayoreo por medio de rollos, con valor de 200 pesos en adelante.

Dijo que para Día de Muertos las flores que también compran mucho las familias son gladiolas, flor de terciopelo y nube, en éstas últimas los precios estarán en función del tamaño de los ramos, pueden ir de 40 y 50 pesos en adelante.

“Los precios de los rollos de flores de cempasúchil estarán entre 200, 300 y 400 pesos, según lo que quiera el cliente. Lo importante es vender el producto y que no se nos quedePara el 1 y 2 de noviembre vienen mis clientes en sus coches para llevárselos rollos de flores”, remató.