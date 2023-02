Centran comparecencia de titular de Impulso Agropecuario en seguro agrícola

De los 23 programas y subprogramas que opera la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), la comparecencia del titular, Rafael de la Peña Bernal, ante congresistas locales, en su mayoría fue centrada a responder cuestionamientos sobre la operación y asignación de recursos del seguro agrícola.

En el encuentro con legisladores por motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno de la mandataria estatal, el funcionario fue increpado ante el supuesto desvió de recursos que existió de su parte, debido a que en el ejercicio fiscal de 2022 no contrato un seguro catastrófico, pese a que en el Presupuesto de Egresos de 2022 fueron etiquetados 20 millones de pesos para este rubro.

Ante los cuestionamientos, el titular del ramo agropecuario manifestó que no existió desvió de recursos, pues aseguró que los fondos fueron entregados a los productores solo que de manera directa y no a través de una aseguradora, al plantear que en años anteriores la mayoría de los recursos no habían sido ejecutados por este esquema de operación.

De la Peña Bernal reconoció que en el pasado ciclo agrícola al menos 40 mil productores propietarios con más de 70 mil hectáreas dañadas, no obstante, señaló que solo fueron apoyados 15 mil 769 productores, con mil 500 pesos por hectárea dañada.

Otro de los temas que causó controversia fue la distribución de los 100 millones de pesos que fueron incrementados en 2022 al presupuesto de la secretaría, pues los congresistas pidieron saber en que fueron distribuidos.

A esto el titular de la SIA informó que la mayoría fue destinada para capitalizar el Programa de Apoyo e Impulso al Sector Agropecuario y la adquisición de fertilizante para ser distribuido a precio subsidiado.

Sin embargo, el legislador Juan Manuel Cambrón Soria pidió que se aclarará la situación, pues la empresa contratada les entregó producto en mal estado que los trabajadores del campo se negaron en recibir.

Derivado de esta situación el integrante del gabinete estatal detalló que para evitar consecuencias legales en contra de la empresa está cambio el producto y les duplicó el fertilizante que se comprometieron a entregar, aunque negó que este año la vuelvan a contratar.