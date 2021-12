Certificado de vacuna, opcional para entrar a bares

A pesar de que el Consejo Estatal de Salud estableció que los clientes de bares deben presentar el certificado de vacunación, hoy en día sigue siendo opcional, en el transcurrir de Tlaxcala en semáforo epidemiológico verde por Covid-19.

Local Omiten bares pedir certificado de vacuna

Los dueños y responsables de estos giros, así como cámaras del ramo gestionaron que la indicación fuera de manera optativa, sumado a que el trámite en la plataforma para conseguir el certificado de vacunación es complicado en muchos casos. El acuerdo se registró y aprobó durante una reunión con la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

Los integrantes de bares y restaurantes afirmaron que cumplirían en reforzar las medidas de seguridad e higiene en todos los comercios afiliados, aprovechando la ventaja de que hay población de 18 años en adelante que ya está vacunada en Tlaxcala.

Los integrantes de bares y restaurantes afirmaron que cumplirían en reforzar las medidas de seguridad e higiene en todos los comercios afiliados, aprovechando la ventaja de que hay población de 18 años en adelante que ya está vacunada en Tlaxcala

Justamente el 19 de octubre, el gobierno estatal, por medio del Consejo Estatal de Salud, determinó que para los centros nocturnos como antros, karaokes, bares y botaneros, el horario permitido es hasta la una de la madrugada con un aforo del 50 %, se debe garantizar la sana distancia, los clientes y empleados de los establecimientos tendrán que presentar su certificado o constancia de vacunación para ingresar al lugar.

Este Diario verificó que los bares y restaurantes autorizados para servir bebidas alcohólicas no solicitan a sus clientes el certificado de vacunación contra Covid-19, pero sí tienen activos los protocolos de bioseguridad. En cuanto al aforo permitido se constató que hay días en que están al 100 % porque transmiten partidos de futbol o algunos otros eventos.

No pedimos el certificado de vacunación porque el establecimiento no estuvo de acuerdo en esa medida y no vamos a discriminar a nuestros clientes, cuando lo que queremos en trabajo, atajó un mesero de un bar, quien evadió dar su nombre.

Abel Cortés Altamirano, presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Cafeterías (ARBAT) dijo que está de acuerdo en la exigencia del uso de cubrebocas al interior de un establecimiento, excepto cuando estén sentados los clientes y consumiendo alimentos o bebidas, además del retiro de cualquier elemento susceptible de provocar contagios por contaminación cruzada, como salsas, pan, totopos, tortillas, saleros, azucareros, cubiertos, cacahuates, chicharrones, buffets, entre otros.

Al respecto, Javier Zamora Ríos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Tlaxcala, opinó que estar vacunados contra Covid-19 ayuda a todos en el proceso de reactivación económica y con lugares seguros. Además, los hábitos de lavarse las manos y usar cubrebocas, beneficia evitar enfermedades.

Jamás se les pidió el certificado a nuestros clientes, lo único que se hace es que se aplica gel antibacterial, se toma temperatura, entre otros protocolos básicamente.

El aforo en restaurantes permitido en Tlaxcala es del 80 por ciento, mientras que en bares es del 50 por ciento.

