Colaboran especialistas cubanos en fortalecer servicio de salud

Los 105 médicos cubanos que se incorporaron al nuevo modelo de salud IMSS-Bienestar colaboran en mejorar y fortalecer los servicios en Tlaxcala, aseveró el coordinador del grupo de galenos, Jorge López Romero, justo a un año de su llegada.

Los especialistas están laborando en los hospitales IMSS-Bienestar de El Carmen Tequexquitla, de Huamantla, Regional de Tzompantepec, Tlaxco, Calpulalpan, de Tlaxcala Lic. Anselmo Cervantes Hernández, de Contla, así como el nosocomio de Zacatelco, Nativitas y de San Pablo del Monte.

Sus especialidades son en nefrología, medicina interna, pediatría, neurología, otorrinolaringología, cardiología, dermatología, cirugía general y oftalmología, medicina familiar, urgenciología, psiquiatría, geriatría y ortopedia, gastroenterología, neurología.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, el coordinador de los médicos cubanos enfatizó que su misión fue sumarse a respaldar los servicios de salud para la gente sin seguridad social, por lo que con el paso de las semanas se ganaron la confianza y seguridad de los pacientes, así como de directivos de hospitales, de médicos y enfermeras.

López Romero sostuvo que a un año de su estancia en Tlaxcala los médicos cubanos sí tienen una experiencia laboral positiva, al tiempo defendió que la mayoría de los 105 médicos cubanos cuentan con más de 30 años de experiencia laboral y con misiones laborales fuera de su país, de por lo menos dos años. “Hoy por hoy las expectativas del cumplimiento de las actividades para las cuales fuimos contratados se cumplieron. Venimos con el objetivo de ayudar, de sumarnos a los protocolos que tienen bien establecidos”.

Jorge López reconoció que al principio el grupo de médicos cubanos tuvo días para aprender el modelo de IMSS-Bienestar, logrando al final aprendizaje laboral con dificultades. “Es un binomio que no se puede separar, cuando resuelves dificultades, aprendes. Te enfrentas a una situación que no conocías. No todo ha sido bueno, pero lo importante es que todo se fue resolviendo”.

Sobre la interacción con los especialistas tlaxcaltecas, opinó que con el paso del tiempo la relación laboral fue fluyendo, respetando los puntos de vista para tomar las mejores decisiones en favor del paciente.

Reconoció el nivel de competitividad del personal de enfermería, pues su experiencia en diferentes servicios de salud favorece el trabajo de los médicos. Mientras de los médicos generales de Tlaxcala, opinó que tienen un buen nivel de preparación profesional.

En su opinión, López Romero afirmó que fue gratificante recibir de los pacientes tlaxcaltecas palabras de agradecimiento por sus atenciones médicas en el área de nefrología.

Me decían: 'qué bueno que estoy aquí'. La reciprocidad encontrada en el enfermo en expresión de mejoría de su salud, es lo rescatable, fuimos útiles

ADAPTACIÓN A LA JORNADA LABORAL

Jorge López aceptó que el grupo de 105 galenos tuvo que adaptarse a la jornada laboral de IMSS-Bienestar, pues aquí se clasifican en horario matutino, vespertino, nocturno y jornada acumulada.

Al final es estar en el hospital, en la asistencia médica, dar la atención adecuada, con calidez y calidad

ESTANCIA PODRÍA EXTENDERSE

El coordinador adelantó que la mayoría de los médicos podría extender su contrato por un año más, luego de que el gobierno de México valora la posibilidad de hacer el convenio laboral por un nuevo periodo.

Aclaró que el grupo deberá regresar a Cuba, estar por un mes y volver a retornar. Aunque todavía no hay una fecha exacta para concluir sus actividades en Tlaxcala, dijo que podría ser en los siguientes meses.

Siempre nos preparamos para estar más de un año en un país. Hay misiones médicas que son de más de tres años, de cinco años. El promedio es de dos años. Sabemos que se nos ha dado la posibilidad de extender el convenio de trabajo a dos años, creo que los primeros meses fueron difíciles. Creo que va a regresar el 104 %

MINORÍA TUVO PROBLEMAS DE SALUD E INCIDENTES

La minoría del grupo de médicos cubanos que está en Tlaxcala sufrió enfermedades e incidentes de salud, fue el 5 %, confirmó la especialista Rosa María Sardina Solís, quien agregó que el 95 % gozó de buen estado físico y de salud.

Detalló que hubo galenos que enfermaron de Covid-19, con síntomas leves, pues estaban vacunados; otros tuvieron enfermedades respiratorias, unos más les dio gastroenteritis. Hubo una doctora que se fracturó el codo y estuvo tres meses de incapacidad; otro doctor se cayó y necesitó de rehabilitación de fisioterapia.

Como todo ser humano, tenemos derecho a enfermarnos. Pero eso no fue un impedimento para no asistir a nuestras labores

En este sentido, mencionó que de los 105 galenos cubanos, la mayoría están dentro del rango de edad de más de 50 años de edad con 30 años de experiencia y por lo menos tres misiones fuera del país; el resto tiene entre 30 a 35 años.

Sobre el hospedaje, la especialista en nefrología afirmó que se cumplieron con los acuerdos de alojarlos en viviendas lo más cercanas a los hospitales IMSS-Bienestar. En cada casa hay en promedio cuatro y cinco especialistas.

Anotó que en cuanto al trasporte que los lleva a sus centros de trabajo, está garantizado por IMSS-Bienestar, de tal forma que no registran problemas, incluyendo en lo relacionado con los alimentos. “La comida es picosita, pero muy agradable”.