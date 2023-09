Funcionan servicios de urgencias y hospitalización en el IMSS este 15 y 16 de septiembre

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala confirmó que durante los días 15 y 16 de septiembre están en funcionamiento de manera normal los servicios de urgencias y hospitalización, en favor de sus derechohabientes.

Local Reforzaron médicos cubanos calidad en atención de la salud pública, asegura Lorena Cuéllar

Entérate: ➡️Con IMSS-Bienestar mejoró salud pública

Lo anterior, en el Hospital General de Zona No. 1, “La Loma”, Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 8, y General de Zona con Medicina Familiar No. 2, en la ciudad de Apizaco.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, Fernando Moncada Jiménez, aseguró que disponen del personal suficiente y capacitado para cubrir con guardias las emergencias y servicios de hospitalización.

Refirió que brindan atención mediante el modelo Triage en los servicios de Urgencias y Atención Médica Continua, a fin de que los especialistas del IMSS logren preservar la vida de personas que sufren algún tipo de accidente o complicaciones por enfermedades del corazón, respiratorias y de tipo metabólico.

Municipios Se oponen campesinos a proyecto de hospital

Te recomendamos: ➡️Mejoran servicios de IMSS-Bienestar

El especialista mencionó que durante el fin de semana largo, con motivo de la celebración de las fiestas Patrias, la recomendación del IMSS es continuar aplicando las medidas de prevención contra la Covid-19, uso correcto de cubrebocas y nariz en caso de participar en eventos multitudinarios, priorizar el lavado de manos con agua y jabón, así como portar un envase de alcohol gel al 70 %, para realizar higiene de manos constantemente.

El responsable de la Jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS en Tlaxcala, precisó que la atención se brinda a todos los derechohabientes que soliciten el servicio médico, presentando su Cartilla Nacional de Salud o su Número de Seguridad Social.