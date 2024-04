Día del Niño: Es un orgullo ayudar a mi familia con su negocio, asegura Luis Ángel

Luis Ángel Pérez Jiménez tiene apenas 10 años de edad, pero cuenta con un alto sentido de responsabilidad y se siente orgulloso de apoyar a su familia en las actividades de venta de comida que desarrollan cada fin de semana.

Local Fortalece IMSS estancias infantiles; las seis de la entidad atienden 667 menores de edad

Apenas cursa el quinto año de primaria, pero con menos edad decidió acompañar a sus padres y a su abuelo para ser parte del negocio familiar.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Luis Ángel platicó a este Diario que no lo hace por obligación y nunca lo ha sentido así, pues tiene otro hermano y el no colabora con estas actividades porque no le gusta como a él, aunque no convive activamente con los clientes.

Sus actividades no son pesadas, ayuda a preparar y limpiar las mesas, servir el agua, cobrar la cuenta y a preparar los jugos de naranja que venden, como recompensa se queda sus propinas, que de acuerdo con su mamá Isabel Jiménez Reyes, de actividad comerciante, las destina para comprarse un dulce, juguetes o ropa.

De pocas palabras, pero ideas claras, Luis Ángel con previa autorización de su tutora comentó a este Diario: “yo sólo vengo los fines de semana a apoyar a mis papás, el resto de la semana me dedico a estudiar y nada más. Me siento contento porque le puedo ayudar a mi familia”.

Te puede interesar:➡️ Gobierno Estatal y Federal se unen contra trabajo infantil

Los sábados y domingos, como todos, llega muy temprano al puesto desde las 08:00 horas, pero no trabaja de corrido, si lo considera se toma un tiempo y a las 15:00 horas se va a descansar junto con su abuelo.

Su mamá asegura que para ella y su familia siempre ha sido normal trabajar, aunque para ellos ayudar al negocio familiar a temprana edad no lo consideran como trabajo y de acuerdo a la definición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo que hacen no entra en la definición de trabajo infantil.

Refirió que “nos ha gustado y en cierta manera lo veíamos como distracción, cuando sabíamos que teníamos que venir nos emocionábamos, nunca lo vimos como una obligación”.

No te pierdas:➡️ Hogar para infantes de Huamantla reconstruye vidas

El gusto lo adoptó su hijo Luis Ángel, quien desde los cuatro años decidía acompañarlos al puesto instalado en la comunidad de Ocotlán, municipio de Tlaxcala, aunque ella siempre ha sido de la idea que la prioridad son sus estudios para que cuente con una profesión.

“Así como viene a ayudar yo en cierta manera le exijo que estudie, si a él el día de mañana también le llega a gustar el comercio ya tiene dos oportunidades, tiene su carrera y le sabe al negocio”, planteó.

TRABAJO INFANTIL, UNA REALIDAD

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De acuerdo con los últimos resultados presentados por el Inegi a través de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), correspondientes a 2022 (actualización más reciente), en el país 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de cinco a 17 años llevan a cabo algún tipo de trabajo.

La encuesta contó con la colaboración de la Organización Internacional del Trabajo y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), que a partir de 2019 tiene una periodicidad de tres años.

El trabajo infantil es definido cuando la niñez y la adolescencia de cinco a 17 años participan en una o más formas de trabajo no permitidas. Es decir, aquellas que tienen que ver con la producción de bienes y servicios destinados al mercado, o en ocupaciones de sectores económicos, lugares o actividades peligrosas.

Más detalles:➡️ Día Mundial contra la Esclavitud Infantil | Infantes apoyan a padres en el sustento del hogar

También son considerados aquellos quehaceres domésticos no remunerados en sus propios hogares o en condiciones no adecuadas, como los son horarios prolongados o en condiciones peligrosas o riesgosas.

Los datos arrojados refieren que hay dos millones de menores de edad ocupados en el país, 1.1 millones lo hacen en sectores económicos de actividad peligrosa, como agricultura, construcción, minería e industria química, entre otros.

En tanto, 1.1 millones de adolescentes registraron afecciones a su salud y desarrollo como cargar cosas pesadas, o que les provocaron problemas físicos.

No dejes de leer:➡️ Registra Tlaxcala tasa alta de trabajo infantil

No todos los quehaceres domésticos son considerados trabajo infantil, sino aquellos que se desarrollan en condiciones inadecuadas, no cuentan con una remuneración y afectan la salud o integridad física de quienes los llevan a cabo.

TRABAJO INFANTIL EN TLAXCALA

No todos los menores de edad deciden apoyar a su familia por voluntad, algunos de ellos entran en las estadísticas de trabajo infantil, caso específico de Tlaxcala, pues la tasa de trabajo infantil en áreas urbanizadas por cada 100 mil habitantes es de 10 %, tres puntos porcentuales por debajo de la media nacional, reveló el Inegi.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Mientras que la tasa de ocupación no permitida reveló que la entidad registró una importante baja en los indicadores, pues paso del 9.2 % al 6.2 %. Y con relación a quehaceres en condiciones no adecuadas, la entidad pasó del 6.4 al 4.7 %.

TLAXCALA SE APEGA A LOS TRATADOS INTERNACIONALES

Como sucede en diversas partes del mundo, la entidad ha hecho una serie de adecuaciones a la legislación para prevenir el trabajo infantil, es el caso de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Tlaxcala que establece la obligatoriedad de las autoridades para atender y erradicar la discriminación múltiple de la que son objeto la niñez y la adolescencia.

Entérate:➡️ Latente, el trabajo infantil peligroso

Entre estas conductas también contempla el combate al trabajo infantil, la exclusión social y cualquier condición de marginalidad. De acuerdo con lo que establece la normativa, autoridades estatales y municipales están obligadas a tomar medidas necesarias para sancionar y erradicar los casos en los que la niñez este sometida a algún tipo de trabajo antes de los 15 años de edad, que es la edad permitida.

También contempla atención en adolescentes mayores a los 15 años de edad quienes por alguna actividad laboral puedan ver afectada su salud, educación, impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, trabajo forzoso o esclavitud.

La niñez se considera en aquellas personas que aún no alcanzan la mayoría de edad; sin embargo, esta se divide en varias etapas que contempla la adolescencia.

Te recomendamos:➡️ Por necesidad económica se pierde la etapa infantil

Etapas de la niñez

Lactante : de los 0 a los 12 meses de vida.

: de los 0 a los 12 meses de vida. Infancia : entre el año y los seis años de edad.

: entre el año y los seis años de edad. Niñez : De los seis y los 10 años de edad.

: De los seis y los 10 años de edad. Preadolescencia : entre los 11 y 13 años de edad.

: entre los 11 y 13 años de edad. Adolescencia: entre los 13 y los 18 años de edad.