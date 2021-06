Registra Tlaxcala tasa alta de trabajo infantil

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019, Tlaxcala registra la sexta tasa más alta a nivel nacional de trabajo infantil con 13.9 % con respecto a la población de cinco a 17 años, solo por debajo de entidades como Oaxaca, Puebla, Chiapas, Michoacán y San Luis Potosí, así como por encima de la media nacional que es de 11.5 %.

En el marco del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, que se conmemora cada 12 de junio, la ENTI reveló que en la entidad, el 9.2 % de la población referida realiza actividades económicas que no están permitidas por la ley, ponen en riesgo su salud o bien afectan su desarrollo físico y/o mental, lo que también ubica al estado como la sexta tasa más alta.

De igual forma, reportó que entre las labores que realizan se encuentran, entre otras, domésticas, servicios personales y vigilancia, vendedores ambulantes, así como en actividades elementales y de apoyo, además de empleados en ventas y agentes de ventas, y de apoyo en la construcción.

Asimismo, indicó que el 8.8 % de los menores de cinco a 17 años tiene una ocupación peligrosa, de acuerdo con Ley Federal del Trabajo, como es trabajo en la construcción, minas, sector agropecuario, bares y cantinas, entre otros, rubro en el que se colocó en el lugar número siete de 32 entidades.

Aunado a lo anterior, puntualizó que el 6.4 % de los menores realiza quehaceres domésticos, que son propios del hogar, en condiciones no adecuadas, es decir, que trabaja en la producción de bienes y servicios para el consumo de los miembros de sus propios hogares en condiciones peligrosas u horarios prolongados, donde Tlaxcala se ubica también en el sexto lugar.

CIFRAS OFICIALES

Para nadie es ajeno observar en los cruceros de la entidad a decenas de niños que deben realizar alguna actividad para ayudar a la economía del hogar, de ahí que según datos del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes en Tlaxcala (Sipinna), en Tlaxcala tres de cada 10 niños en edad de no trabajar deben hacerlo para apoyar a sus padres, pues son estos quienes los llevan u obligan a realizar labores no aptas para ellos.

En su momento, la secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal, Patricia López Aldave, afirmó que la pandemia de Covid-19 agravó y aumentó estos casos.

En este tenor, señaló que en Tlaxcala la edad permitida para laborar es de 16 años en adelante, por lo que los menores no deben realizar estas actividades, aunque para aquellos en que el número de años no es impedimento, este debe ser un trabajo formal, de ahí la gran mayoría que se inserta lo hace a través del informal, por lo que a su corta edad asumen un trabajo que no deberían hacer.

Eso sí, lamentó que sean los propios padres de familia quienes fomenten y lleven a los niños hasta estos lugares, por ejemplo, los que se rentan para cargar las bolsas de las personas en el mercado, limpian vidrios, se disfrazan, piden limosna o venden dulces, pero –aclaró- que este no es un problema social en el estado, sino que es de alcance mundial.

Aclaró que la mayoría de los niños es hijos de personas migrantes, que vienen de Oaxaca, Puebla o Chiapas y se asientan en la zona centro de Tlaxcala, Apizaco y Chiautempan, de ahí que las han buscado para ayudarles en temas de salud, alimentación, educación y por ello se trabaja de manera colegiada para organizar el programa para erradicar el trabajo infantil.

“Acudimos a donde están los niños, ya sea en los semáforos u otros puntos y hacemos un censo, además de que hablamos con los padres porque no se les pueden retirar a los niños, sino que es para ubicar el lugar de procedencia, para posteriormente ‘sanitizarlo’, darles cubrebocas y reportarlos con los Sistemas Estatales del Desarrollo Integral de la Familia, además de advertirles que no se puede realizar esta actividad con los niños”, señaló.

Resaltó que tuvieron la experiencia con dos familias, a quienes apoyaron a través del DIF de Chiautempan y se les dio cobijo, pues tenían a tres menores y un adolescentes, de ahí que se les dio clases a los padres para que salgan adelante y los niños están en resguardo del sistema municipal, esto con la finalidad de enseñarles que ellos no deben trabajar, que necesitan una alimentación y se ponen en contacto con las autoridades del estado de donde vienen para que se les regrese.

Finalmente, resaltó que actualmente ya cuentan con una Comisión Estatal para la Prevención y Erradicación del Trabajo infantil y Protección de las y los Adolescentes Trabajadores, la cual está integrada por las Secretarías de Gobierno, de Educación Pública, Salud, de Fomento Agropecuario, de Turismo y Desarrollo Económico, la de Seguridad Ciudadana, así como la Procuraduría General de Justicia del Estado, entre otras.

QUÉ DICE LA LEY

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe el trabajo por debajo de los 15 años, así como en labores insalubres o peligrosas, trabajos nocturnos y tiempo extraordinario; jornada máxima de 6 horas diarias para los mayores de 15 años y menores de 16 años de edad. Artículo 123, fracciones I, III y XI.

La Ley Federal de Trabajo (LFT) precisa en sus artículos 175 y 176, las labores peligrosas e insalubres y establece las restricciones en sectores económicos específicos en horario y duración de la jornada laboral.

8.8 por ciento de los menores de cinco a 17 años tiene una ocupación peligrosa, de acuerdo con Ley Federal del Trabajo.

6.4 por ciento de los menores realiza quehaceres domésticos, que son propios del hogar, en condiciones no adecuadas.

LA ESTADÍSTICA NACIONAL

A nivel nacional, 2.2 millones de niños de cinco a 17 años están ocupados en una actividad económica, de los cuales el 93.8 % desarrolla una no permitida y el 6.2 en una que sí permite la ley.

