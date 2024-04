Desecha Tribunal Electoral de Tlaxcala impugnaciones contra diversas candidaturas

Por unanimidad de votos, el Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) desechó una serie de impugnaciones en contra de varias candidaturas y supuestos actos anticipados de precampañas de candidatos a presidentes municipales de diferentes partidos políticos.

Elecciones 2024 Tiene el PRI 48 horas para subsanar ante el ITE registros de sus candidatos

En primera instancia, la autoridad jurisdiccional dejó firme la candidatura de Alfonso Sánchez García, a la presidencia municipal de Tlaxcala, después de que la postulación de Katy Verónica Valenzuela Díaz por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía capitalina fue declarada improcedente por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, pues no presentó en tiempo y forma su impugnación.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Elecciones 2024 Podrán votar un millón 42 mil 687 tlaxcaltecas este 2 de junio

Lo anterior debido a que la actora exhibió el medio de impugnación a destiempo, pues de acuerdo con los términos de la convocatoria respectiva, cualquier inconformidad debía hacerse valer a través del procedimiento sancionador electoral que debía ser promovido dentro de los cuatro días siguientes a la publicación del acto recurrido en la página del partido.

Contra esa determinación, el Pleno declaró como infundado el agravio respectivo y confirmó la resolución recurrida en lo que fue materia de impugnación.

SIN ACTOS ANTICIPADOS

Continúa leyendo:➡️ Solicita Pablo Badillo licencia como alcalde de Apizaco asume Gisela Nava Palacios

Por otro lado, los magistrados desecharon que el candidato a la presidencia municipal de Tlaxcala por el partido Movimiento Ciudadano, Luis Antonio Herrera, haya incurrido en actos anticipados de precampaña, como son pinta de bardas, lo cual fue denunciado por Gilberto Vázquez Guerra.

Asimismo, el Pleno afirmó que la denuncia a Refugio Rivas Corona por la fabricación, elaboración y distribución de artículos promocionales utilitarios en favor del propio Herrera no pueden acreditarse como tales agravios, pues con el material probatorio aportado no se acredita la existencia de la conducta denunciada.

CASO TEPETITLA

Elecciones 2024 Ordenan al ITE recibir documentación de candidatos del PRI

Te puede interesar:➡️ Propone PRI que Blanca Águila encabece “pluris” para cumplir paridad

De igual forma, el TET declaró que en la expresión “en la encuesta Juan es la respuesta” no se realiza un llamamiento expreso e inequívoco al voto o bien, la solicitud de votar a favor de la obtención de una candidatura plenamente identificable en partido alguno por parte de Juan Fernández Nieves, quien fungió como precandidato a la presidencia municipal de Tepetitla y que fue denunciado por José Felipe Cano Flores por la probable comisión de actos anticipados de precampaña.

CASO LENIN CALVA

En su momento, el TET definió que la acusación realizada por el partido Redes Sociales Progresistas en Tlaxcala para controvertir la postulación de Lenin Calva Pérez por el Partido del Trabajo fue infundada, pues el diputado con licencia cumplió con la procedencia de la elección consecutiva, con el requisito de ser postulado por el mismo partido o coalición que lo postuló, así como también con el requisito de que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

CANDIDATURAS DE MORENA

Moisés Morales Del Razo Nada Personal | “Reeleccionitis”





Finalmente, desechó que los registros de los aspirantes de la candidatura común de Lorena Ruiz García, Ever Alejandro Campech Avelar, Emilio de la Peña, Madaí Pérez y Aurora Villeda Temoltzin no hayan cumplido con los requisitos necesarios para ser validadas por el ITE, pues la autoridad jurisdiccional sentenció que ninguno de los supuestos es aplicable, entre los que se encontraron no haber renunciado a su militancia o haber participado en dos procesos internos, lo cual no fue demostrado.

El TET dejó firme la candidatura de Alfonso Sánchez García, a la presidencia municipal de Tlaxcala