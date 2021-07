Comienza “gira de la victoria” de Lorena Cuéllar

La mañana de este 15 de julio y durante cinco días consecutivos, la gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, recorrerá diversos municipios de la entidad en su “gira de la victoria”.

Se trata de recorridos itinerantes en los que la próxima Jefa del Ejecutivo estatal agradecerá a quienes votaron por ella por su confianza, además de refrendar sus compromisos adquiridos en campaña.

Este jueves, a las 10:00 horas, Cuéllar Cisneros estará en el Centro Cultural de Terrenate, ubicado sobre el Libramiento a Villarreal, mientras que a las 13:00 horas sostendrá otro evento en el auditorio “Emilio Sánchez Piedras” de Apizaco.

Me comprometo con cada uno de ustedes a trabajar por y para Tlaxcala con el principio de no mentir, no robar y no traicionar, ha destacado en sus redes sociales la morenista que asumirá el cargo el próximo 1 de septiembre, apoyada por la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”.

Vivir este momento no ha sido fácil y requirió de un gran esfuerzo, no lo hice sola, lo logré gracias al apoyo de todas las personas que confiaron en mí, tienen mi más profundo y sentido agradecimiento… necesitamos vernos de nuevo y festejar nuestra victoria para que juntos hagamos historia, ha referido Lorea Cuéllar en un video difundido en sus redes sociales oficiales.

La “gira de la victoria” recorrerá del 15 al 20 de julio las principales cabeceras municipales de todas las regiones de la entidad tlaxcalteca y se hará a la par del inicio de la entrega-recepción del Poder Ejecutivo.

ASISTE CUÉLLAR A PALACIO NACIONAL

Por otro lado, visitó este 14 de julio en Palacio Nacional al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En un breve video comentó: buen día amigos, hoy me tocó venir a una reunión muy importante con el Presidente de la República, estamos por entrar y nos da mucho gusto saludarles, seguramente será de mucho provecho para Tlaxcala.

