Con cruz de flores y veladores protestan habitantes de Xicohtzinco en el Congreso

Habitantes de Santo Toribio Xicohtzinco sumaron este viernes ocho de julio una nueva protesta para exigir al Congreso del Estado una solución definitiva al conflicto que se vive desde hace 13 meses en su municipio.

Con una cruz elaborada por flores de nube colocada en la entrada principal del Poder Legislativo, veladoras y pancartas, los manifestantes demandaron a legisladores ser atendidos, ya que con el argumento de que se encuentran en receso omiten sus responsabilidades.

De igual forma, criticaron que en el expediente parlamentario 80 para la probable resolución del conflicto, surgido tras las elecciones del pasado 6 de junio de 2021, se contemple como opción la suspensión del presidente Luis Ángel Barroso por un periodo de seis meses.

La gente en Xicohtzinco dice que van a mandar a Luis Ángel Barroso de vacaciones con todo pagado y eso no soluciona el problema porque ha habido muchos problemas y provocación por parte de gente del presidente.

Los manifestantes afirmaron que la indiferencia de autoridades para atender el conflicto ya le costó la vida al joven Gabriel Rodríguez Mena, homicidio que hasta hoy sigue impune.

No más muerte, no más corrupción, no más impunidad en Xicohtzinco… un año y la Segob no reacciona, dos alcaldes homicidas,se lee en las pancartas y lonas colocadas en el portón principal de la sede del Poder Legislativo por el grupo de pobladores, protesta que ha obligado al cierre de la calle Allende.

Los manifestantes agregaron que a pesar de su insistencia, la Comisión de Puntos Constitucionales no ha atendido sus demandas y da largas a su solicitud de audiencia solicitada desde el pasado 6 de junio de 2022, cuando se cumplió un año de conflicto.

Hubo un compromiso de que iban a desaparecer al ayuntamiento después de la muerte del joven Gabriel, pero no cumplen con su palabra y ya estamos cansados de que nos den atole con el dedo,

agregaron.

