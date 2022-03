Con medidas sanitarias, recibirán la ceniza en Tlaxcala

Este "Miércoles de Ceniza" las personas sí acudirán a recibir el signo de la cruz sobre sus cabezas, pero lo harán extremando las medidas sanitarias ya establecidas de manera universal para evitar cualquier contagio por Covid-19.

Por segundo año consecutivo, el día en el que inicia la Cuaresma la cruz de ceniza sobre sobre la frente de los fieles, pues para evitar el contacto entre las personas la Iglesia determinó que el polvo sea esparcido sobre las cabezas de los asistentes.

Tlaxcaltecas entrevistados sobre el tema, avalaron la apertura de los templos para poder tomar ceniza y hasta participar de algunas eucaristías del día que consideran una de las fechas más importantes para los católicos.

También opinaron que este miércoles será una oportunidad para pedir la intercesión de Dios para que haya paz en aquellos sitios en donde enfrentan conflictos, como lo que sucede en Ucrania, invadido por Rusia.

La señora Rosa N.,dijo que es bueno que hayan permitido la apertura de los templos el Miércoles de Ceniza, pues además muchos otros sitios, como los antros, siempre operaron sin acatar las disposiciones del gobierno del estado. Al ser cuestionada sobre si asistirá a tomar la ceniza dijo que sí, pero que lo hará por la tarde para ser acompañada por algunos familiares y que respetarán en todo momento las indicaciones de usar el cubrebocas, guardar la sana distancia y evitar cualquier contagio.

El señor Ricardo Méndez también confirmó que acudirá a recibir el signo de la cruz de ceniza, y dijo que aunque no será sobre la frente como se hacía antes de la pandemia, acudirá porque es una forma de renovarse ante Dios. Mencionó que este día orará para que pronto llegue la paz a Ucrania y que haya un alto a los ataques que le han quitado la vida a personas inocentes y que “los presidentes logren acuerdos por el bien de sus ciudadanos”.

A su vez, Nancy García contó que por cuestiones de salud en 2021 no tuvo la posibilidad de asistir a la iglesia para tomar ceniza, pero que en esta ocasión lo hará acompañada de su mamá y que aprovecharán para llevar un poco para sus familiares que por temas de trabajo no podrán acudir. Además, también consideró que es importante dirigir las oraciones a todos aquellos sitios donde hay guerras, pues si bien en este momento se habla de Ucrania, no es el único país que vive ese escenario.

