¿Conoce el proceso para obtener tu prueba Covid gratuita en Tlaxcala?

Desde el pasado 14 de septiembre, la Secretaría de Salud del Estado (Sesa) implementó una estrategia de pruebas rápidas en sitio públicos a fin de contener y combatir los nuevos contagios en la entidad tlaxcalteca.

Las primeras dos unidades fueron instaladas en el Centro Histórico de la capital, en un horario de 8:30 a 14:00 horas, en las que se realizan la prueba de tipo PCR con muestra de saliva, cuyo resultado es enviado a la persona de entre 24 y 36 horas.

En caso de resultar positivo, una cédula de la Sesa acudirá al domicilio del individuo para brindarle el medicamento o hacer su hospitalización en caso de requerirlo, así mismo, realizarán pruebas al resto de los miembros con los que tuvo contacto recientemente.

¿CÓMO OBTENER TU PRUEBA COVID?

A su llegada al módulo solicite la entrega de su ficha; allí proporcionará sus datos, como nombre, edad y su correo electrónico.

Deberá presentará también una identificación oficial como el INE.

Finalmente, los resultados de la prueba los recibirá vía WhatsApp o correo en un lapso de 24 a 36 horas. Cabe mencionar que al día se entregarán 300 fichas, por lo que se le recomienda llegar en el horario antes mencionado.

ANTES DE LA PRUEBA

Es importante tener en cuenta que una hora antes de la prueba no debe ingerir ningún alimento y/o bebidas, (de preferencia realizarse la prueba en ayunas), no lavarse los dientes, no ingerir medicamentos y, en el caso de las mujeres, no usar humectante para labios o labial.

La recomendación de las autoridades sanitarias también es que media hora antes de su toma de muestra, enjuague con agua natural su boca.

MODULOS FIJOS De acuerdo con la Sesa, hay módulos fijos en Tlaxcala, Apizaco, Chiautempan, Huamantla y Zacatelco.

