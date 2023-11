Consolida Cuéllar enroques en Gabinete

Con enroques en por lo menos tres dependencias, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros cubrió las titularidades que quedaron acéfalas, tras la renuncia de funcionarios que buscan contender por alguna candidatura en el proceso electoral federal.

Ayer, de manera oficial Diego Corona Cremean fue presentado como el nuevo titular de la Secretaría de Infraestructura del Estado, quien llega en sustitución de Alfonso Sánchez García.

Hasta antes de asumir el actual cargo Corona Cremean fungía como el titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda de Tlaxcala, por lo que en su lugar arribó David Guerrero Tapia, quien era director Titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.

En tanto, la titularidad de ese organismo quedó en manos de Israel Tobón Solano, quien fue el director de Vivienda de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda de Tlaxcala.

En entrevista con medios de comunicación, Cuéllar Cisneros también anunció que por el momento Pedro Aquino funge como encargado de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado, cargo que dejó vacante Luis Antonio Ramírez Hernández, actual secretario de Gobierno de la administración.

Cuéllar Cisneros detalló que el movimiento al interior de su gabinete tuvo como fin colocar a personas de las cuales ya conoce su trabajo, a fin de no empezar de cero la labor en las dependencias que quedaron acéfalas.

“La intención es que den continuidad al trabajo que ya existe. Es un reacomodo de los mismos compañeros porque han funcionado en otras dependencias y solamente hacemos un reacomodo”, detalló.

Con relación a cometarios hechos por la oposición, específicamente por el Partido de la Revolución Democrática, quienes critican las designaciones hechas, la mandataria se dijo respetuosa de las opiniones, pero les solicitó dejar que las personas trabajen y sean sus resultados quienes hablen de su actuación.

La titular del Ejecutivo local garantizó que todos los funcionarios de su administración actuarán en apego a lo que señala la ley en cuanto al manejo de recursos públicos durante el proceso electoral.

“Obviamente el manejo del dinero no tendrá fines partidistas. No podríamos hacerlo porque se ha cuidado el dinero de manera muy transparente, además no puede aplicarse ningún programa en tiempos electorales”, recordó.

Finalmente, dijo que el llamado para los recién nombrados al frente de alguna dependencia es que hagan un buen trabajo de coordinación, de comunicación y desde luego a ser respetuosos de los derechos humanos.